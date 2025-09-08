Облаци сутринта, ясно и слънчево следобед в празничния 8 септември

Облаци и сланце ще се редуват до обед в цялата Хасковска област. След това времето ще бъде ясно и слънчево. Температурите ще бъдат между 15 и 29 градуса.

Във вторник и сряда над страната ще преобладава слънчево време с временни увеличения на облачността. Ще бъде без съществени валежи, възможни са само изолирани краткотрайни превалявания в следобедните часове, главно в планините и планинските райони.

Вятърът ще е най-често от изток-югоизток, предимно слаб, в нощните часове ще стихва, а в Източна България през деня ще е до умерен. Температурите ще са без съществена промяна - преобладаващите максимални ще бъдат между 28° и 33°.