Облачно време със слаб вятър на 3 март

Облачно време със слаб вятър ни очаква през целия ден. Поривите на вятъра ще достигнат 6 км в час. Градусите ще бъдат между 2 и 14. 

И през следващите дни ще остане сравнително топло с минимални температури между 0° и 5° и максимални - между 12° и 17°. В сряда времето ще бъде предимно слънчево. Вятърът ще е слаб от юг. Към края на деня от югозапад ще започне увеличение на високата облачност.

В четвъртък ще се увеличи и средната и ниската облачност, на места в Западна България ще превали слаб дъжд. По-късно през деня вятърът ще се ориентира от север-северозапад и с него ще започне да прониква студен въздух.

Източник: Haskovo.NET

Здравната каса с кампания да информира хасковлии за правата им за профилактични прегледи
Около 100 000 патици ще бъдат умъртвени заради огнища на птичи грип
Заловените с над 3 кг кокаин остават в ареста
29 сгради ще бъдат санирани до края на годината в Хасково, по три вече се работи
Мъж скри метамфетамин в шапката си, велосипедист залепи плик с наркотик на ръката си
Заловиха петима пияни и дрогирани шофьори през уикенда, единият избягал от катастрофа
