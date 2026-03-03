Облачно време със слаб вятър на 3 март

Облачно време със слаб вятър ни очаква през целия ден. Поривите на вятъра ще достигнат 6 км в час. Градусите ще бъдат между 2 и 14.

И през следващите дни ще остане сравнително топло с минимални температури между 0° и 5° и максимални - между 12° и 17°. В сряда времето ще бъде предимно слънчево. Вятърът ще е слаб от юг. Към края на деня от югозапад ще започне увеличение на високата облачност.

В четвъртък ще се увеличи и средната и ниската облачност, на места в Западна България ще превали слаб дъжд. По-късно през деня вятърът ще се ориентира от север-северозапад и с него ще започне да прониква студен въздух.