От х:

Днес в x:
Регистрация Изпрати ни новина Календар

-3 °C

Облаци през деня, привечер валежи, в четвъртък опасни поледици

Ще бъде облачно през целия ден, а следобед и привечер ще започнат валежи от дъжд и сняг. В целия регион е обявен жълт предупредителен код за продължителни валежи и опасност от образуване на поледици. Температурите ще бъдат между -6 и +1 градуса. В четвъртък сутринта се очаква почти навсякъде да има опасни заледявания и затруднено придвижване на  пешеходци и автомобили.

В четвъртък за страната - валежите в Източна България ще продължат, почти навсякъде ще са от дъжд, в районите около Стара планина - и от сняг. Едва към края на деня навсякъде ще спрат. В Западна България ще е без валежи, облачността ще се разкъсва.

Вятърът ще е слаб от юг-югоизток, по-късно през деня ще се ориентира от север-североизток. Минималните температури ще бъдат между минус 5° и 0°, а максималните - между 2° и 7°. В петък ще е почти тихо. Значителна ниска облачност или мъгла ще има на много места в Северна България и източните райони, а в Югозападна ще преобладава слънчево време. Температурите ще се повишат слабо.

Източник: Haskovo.NET

Видеа по темата

Facebook коментари

Коментари в сайта

Трябва да сте регистриран потребител за да можете да коментирате. Правилата - тук.
Вход

Още новини от Хасково

Три коли катастрофираха на бул. „Съединение“ в Хасково
Три коли катастрофираха на бул. „Съединение“ в Хасково
преди 38 минути
Нова интерактивна карта ще помага на родителите при приема на първокласниците
Нова интерактивна карта ще помага на родителите при приема на първокласниците
преди 17 часа
Превишение на допустимите норми на серен диоксид във въздуха на Димитровград
Превишение на допустимите норми на серен диоксид във въздуха на Димитровград
преди 19 часа
Отложиха делото за обида, заведено от Георги Иванов срещу Цвети Лалов за 100 000 лева
Отложиха делото за обида, заведено от Георги Иванов срещу Цвети Лалов за 100 000 лева
преди 19 часа
Хасково е истински инкубатор за висши държавници – от Никола Радев до Румен Радев
Хасково е истински инкубатор за висши държавници – от Никола Радев до Румен Радев
преди 20 часа
Заловиха мъж, откраднал раницата на жена на автогарата в Хасково
Заловиха мъж, откраднал раницата на жена на автогарата в Хасково
преди 22 часа

Още новини

Препоръчано видео

img
Без формат – Индийският океан и геофизичните мистерии

Случаен виц

Три коли катастрофираха на бул. „Съединение“ в Хасково

В условията на тирания, по-лесно е да действаш, отколкото да мислиш -Хана Аренд

Последни обяви

Случайна рецепта

Агнешко в сос от нар
Агнешко в сос от нар

За Haskovo.NET

Haskovo.NET е собственост на ЕСКОМ МЕДИА ГРУП ООД. Всички статии, репортажи, интервюта и други текстови, графични и видео материали, публикувани в сайта, са собственост на Haskovo.NET, освен ако изрично е посочено друго.

Главен редактор

Анета Кутелова

Телефони

038 536 277
038 536 555
038 536 554 - Реклама

Последвай ни

© Copyright Haskovo.NET
Ние използваме „бисквитки“, за да улесним вашето сърфиране. Научете повече.
Последни новини