Облаци през деня, привечер валежи, в четвъртък опасни поледици

Ще бъде облачно през целия ден, а следобед и привечер ще започнат валежи от дъжд и сняг. В целия регион е обявен жълт предупредителен код за продължителни валежи и опасност от образуване на поледици. Температурите ще бъдат между -6 и +1 градуса. В четвъртък сутринта се очаква почти навсякъде да има опасни заледявания и затруднено придвижване на пешеходци и автомобили.

В четвъртък за страната - валежите в Източна България ще продължат, почти навсякъде ще са от дъжд, в районите около Стара планина - и от сняг. Едва към края на деня навсякъде ще спрат. В Западна България ще е без валежи, облачността ще се разкъсва.

Вятърът ще е слаб от юг-югоизток, по-късно през деня ще се ориентира от север-североизток. Минималните температури ще бъдат между минус 5° и 0°, а максималните - между 2° и 7°. В петък ще е почти тихо. Значителна ниска облачност или мъгла ще има на много места в Северна България и източните райони, а в Югозападна ще преобладава слънчево време. Температурите ще се повишат слабо.