ФК „Хасково“ с лесен успех над „Бригада“

Отборът на ФК „Хасково“ записа лесна победа в поредния кръг от Областната футболна група.

Домакините, водени от Живко Иробалиев, спечелиха с 5:1 срещу „Бригада 2010“ (Димитровград).

През първа част хасковлии пропуснаха дузпа, но след това два гола отбеляза Павел Кочев.

След паузата домакините доминираха и отбелязаха още три попадения. Голмайстори през второто полувреме бяха Наско Милев, Христо Димитров и Сеид Себат, който в последствие получи контузия.

Гостите все пак стигнаха до почетен гол.

С успеха си ФК „Хасково“ натрупа 32 точки и продължава да води във временното класиране. В следващия кръг играчите на Живко Иробалиев почиват.

В рамките на днешния мач на стадион „Младост“ имаше поставена кутия за дарения. Средства се събират за млад мъж от Хасково. Мирослав Динков страда от хронична бъбречна недостатъчност. Мъжът има нужда от операция, семейството му не разполага с необходимите средства. Затова и футболната общественост и близките му апелират за подкрепа в трудния момент.