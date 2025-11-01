ФК „Хасково“ отказа „Раковски“ само за едно полувреме

ФК „Хасково“ записа нова победа в Областната футболна група и продължава да води в класирането.
Шампионите от миналия сезон сразиха с 5:1 гостите от „Раковски“ (Ивайловград).
Играчите на Живко Иробалиев си осигуриха победата още през първата част. Домакините поведоха с 3:0 още преди почивката. След паузата хасковлии вкараха още два гола, а гостите все пак реализираха почетни попадение.
В друга среща от кръга „Хеброс“ (Харманли) спечели с 2:0 срещу „Свиленград“.
ОТ 14:30 часа утре са срещите ФК „Харманли“ – ОФК „Хасково II“ и „Любимец 2000“ - „Марица“ (Симеоновград), а от 15:00 часа ХФК „Хасково“ приема „Бригада“ (Димитровград).