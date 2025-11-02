Помощник-директор и учител търсят на пазара на труда в Хасково

Едно свободно работно място за помощник-директор по учебната дейност е обявено от Бюрото по труда в Хасково тази седмица. Изискванията към кандатите са да имат висше образование и минимум 3 години стаж като педагог. Търси се и ресурсен учител на 4-часов работен ден. Изискването е кандидатите да имат висше образование и 1 година стаж в специалността "Специална педагогика".

Кадри се търсят в сферата на здравеопазването -свободни позиции има за 6 медицински сестри, лаборант, както и лекар на 7-часов работен ден.

На пазара на труда в Хасково тази седмица се търсят и голям брой инженери в различни направления. В Бюрото по труда са обявени различни свободни позиции в сферата на производството - шлосери, работник-производство, машинен оператор и други.

По традиция голям брой свободни работни места има и за обслужващ персонал като сервитьори, готвачи, чистачи, рецепционисти и др. Общо обявените свободни позиции тази седмица от Бюрото по труда в Хасково са над 100.