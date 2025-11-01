ОФК „Хасково“ мина безпроблемно през „Секирово“

В мач от 15-ти кръг на Трета Югоизточна лига ОФК „Хасково“ посрещна „Секирово“. Двубоят започна по перфектен начин за домакините. Воденият в тази среща от Димчо Марков отбор поведе още в 20-та минута. Таранът Юлий Шекеров напредна и стреля, стражът на гостите докосна топката, но не успя да я избие и хасковлии поведоха. След 7 минути резултат стана 2:0. Владислав Узунов изпълни пряк свободен, вратарят отрази удара, но при добавката Калоян Делчев удвои преднината на „червено-белите“.

Хасковлии имаха още няколко положения за гол през първата част, но не ги реализираха и резултатът остана непроменен до почивката.

През второто полувреме не се стигна до повече попадения и така „Хасково“ спечели трите точки. С актив от 17 точки хасковлии се изкачиха на 12-то място.

В следващия кръг „червено-белите“ гостуват на „Раковски“.