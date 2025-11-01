От х:

Днес в x:
Регистрация Изпрати ни новина Календар

9 °C

ОФК „Хасково“ мина безпроблемно през „Секирово“

Изображение 1 от 23
Покажи в галерия

    В мач от 15-ти кръг на Трета Югоизточна лига ОФК „Хасково“ посрещна „Секирово“. Двубоят започна по перфектен начин за домакините. Воденият в тази среща от Димчо Марков отбор поведе още в 20-та минута. Таранът Юлий Шекеров напредна и стреля, стражът на гостите докосна топката, но не успя да я избие и хасковлии поведоха. След 7 минути резултат стана 2:0. Владислав Узунов изпълни пряк свободен, вратарят отрази удара, но при добавката Калоян Делчев удвои преднината на „червено-белите“.

    Хасковлии имаха още няколко положения за гол през първата част, но не ги реализираха и резултатът остана непроменен до почивката. 

    През второто полувреме не се стигна до повече попадения и така „Хасково“ спечели трите точки. С актив от 17 точки хасковлии се изкачиха на 12-то място.

    В следващия кръг „червено-белите“ гостуват на „Раковски“.  

    Източник: Haskovo.NET

    Видеа по темата

    Facebook коментари

    Коментари в сайта (1)

    • 1
      Са
      Само Хасково
      5 0
      17:35, 1 ное 2025
      Каква е тая В група,Хасково трябва да има отбор поне в Б даже в А.Сега научавам,че имало още няколко отбора в моя роден град.Аз съм на 61 години,и от 22 годишен съм в София.Там се ожених,създадох семейство,но милея за моя ХАСКОВО.по принцип не харесвам други отбори,сина ми е запален левскар,ходи на мачове,дъщерята замина за Австрия и футбол не я вълнува.Но аз винаги съм обичал моя си Канев Хасково.На времето стадиона беше пълен,помня Наско,Сашо,Бъчвара,Латинов,Сусамеца....няма да ги изреждам.какви мачове,каква атмосвера.86 тата година се преместих в София.Хора,кметовете и бизнесмените.КАКВО ЧАКАТЕ БЕ!Направете един отбор който да е ЧИТАВ.Какъв стадион на какво място,в парк.какво повече искате не знам!ние българите само знаем да се пъчим и тупаме в гърдите,а някрая няма нищо сме.Хората какво направиха,ние изоставаме.САМО ХАСКОВО.
      Отговор
    Трябва да сте регистриран потребител за да можете да коментирате. Правилата - тук.
    Вход

    Още новини от Спорт

    ФК „Хасково“ отказа „Раковски“ само за едно полувреме
    ФК „Хасково“ отказа „Раковски“ само за едно полувреме
    преди 4 часа
    Над 500 деца показват таланти на Арт фестивала „Фантазия“
    Над 500 деца показват таланти на Арт фестивала „Фантазия“
    преди 10 часа
    Заупокойна молитва за загиналите воини отслужиха пред паметника на Незнайния воин
    Заупокойна молитва за загиналите воини отслужиха пред паметника на Незнайния воин
    преди 10 часа
    Бруно Дженев и Симона Попова триумфираха на тенис турнира в Хасково
    Бруно Дженев и Симона Попова триумфираха на тенис турнира в Хасково
    преди 11 часа
    Архангелова задушница е! Почитаме паметта на мъртвите си близки
    Архангелова задушница е! Почитаме паметта на мъртвите си близки
    преди 11 часа
    Стогодишната история на булевард „Раковски“ разказва за миналото на Хасково
    Стогодишната история на булевард „Раковски“ разказва за миналото на Хасково
    преди 12 часа

    Още новини

    Препоръчано видео

    img
    Музика – СТЕНЛИ - Власт

    Случаен виц

    Заупокойна молитва за загиналите воини отслужиха пред паметника на Незнайния воин
    ФК „Хасково“ отказа „Раковски“ само за едно полувреме

    Ако съм свободен, то е защото винаги работя. - Джими Хендрикс

    Последни обяви

    Случайна рецепта

    Червен сос за пълнени чушки
    Червен сос за пълнени чушки

    За Haskovo.NET

    Haskovo.NET е собственост на ЕСКОМ МЕДИА ГРУП ООД. Всички статии, репортажи, интервюта и други текстови, графични и видео материали, публикувани в сайта, са собственост на Haskovo.NET, освен ако изрично е посочено друго.

    Главен редактор

    Анета Кутелова

    Телефони

    038 536 277
    038 536 555
    038 536 554 - Реклама

    Последвай ни

    © Copyright Haskovo.NET
    Ние използваме „бисквитки“, за да улесним вашето сърфиране. Научете повече.
    Последни новини