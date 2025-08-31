ОФК „Хасково“ с тежка загуба в Несебър

Отборът на ОФК „Хасково“ записа тежко поражение при визитата си на „Несебър“. Футболистите на Живко Желев загубиха с 4:0. Домакините поведоха преди почивката с попадението на Николай Дросев, който се разписа след малко повече от половин час игра.

Останалите три гола паднаха след почивката. Кристиян Парашкевов удвои в началото на втората част. Гостите си вкараха автогол в 57-ата минута. А 5 минути преди края на редовните Христо Георгиев реализира четвъртото попадение във вратата на „Хасково“.

В следващия кръг ОФК „Хасково“ приема лидера в класирането на Трета Югоизточна лига „Марица“ (Пловдив). Двубоят е на 6-ти септември от 17:00 часа.