Без капитана си ОФК „Хасково“ гостува на „Несебър“

В неделя от 18:00 часа ОФК „Хасково“ ще гостува на „Несебър“. Двубоят се очертава изпитание за хасковлии, които постигнаха едва една победа от началото на първенството в Трета Югоизточна лига. Футболистите на Живко Желев взеха гледка въздух в последния до този момент 4-ти кръг, когато се наложиха с 1:0 над „Розова долина“. Хасковлии все пак имат на сметката си и още една победа през сезона. През седмицата спечелиха с 1:3 срещу съгражданите си от ФК „Хасково“. Победата бе от турнира за Купа България. 

Победите със сигурност са по-нужни в шампионата на югоизток. Ясно е, че в надпреварата за националната купа тимът по-скоро няма цели, в първенството обаче не трябва да се допуска да се стига до опасната зона. 

Затова и целите пред отбора са добро представяне и утвърждаване в групата, особено с младите играчи, с които Живко Желев разполага този сезон. 

Колкото дл предстоящия мач, треньорът няма да може да разчита на двама от опитните си играчи. Костадин Пеев продължава възстановяването си от операция. Капитанът Тейнур Марем същи е с травма и ще пропусне няколко мача. При отсъствието му хасковлии ще трябва да компенсират опита със себераздаване в защита. 

Под въпрос за срещата са други двама опитни играчи - Владислав Узунов и Юли Шекеров. Останалите футболисти са на разположение на наставника си. 

„Много ни беше нужен мачът с Казанлък, радвам се, че го взехме. Момчетата стояха добре тактически, нещата ни се получиха. Излъгахме ги, макар че не беше лесно. Сега ни предстои пореден труден двубой. То за нас лесни няма да има този сезон. Дано вземем нещо“, заяви пред клубния сайт Желев.

„Несебър“ е изиграл 3 мача от старта на първенството. Тимът е с актив от две победи и една загуба. През седмицата футболистите се отстраниха и „Созопол“ от турнира за купата на страната. 

В друг мач от кръга „Димитровград“ гостува на „Загорец“. Двубоят е в събота от 18:00 часа. 

Източник: Haskovo.NET

