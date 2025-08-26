От х:

Днес в x:
Регистрация Изпрати ни новина Календар

23 °C

„Хасково“ би „Хасково“ като гост в Хасково

Изображение 1 от 27
Покажи в галерия

    Хасковско футболно дерби беляза днешния следобед. Един срещу друг се изправиха шампионът от миналия сезон в областната група ФК „Хасково“ и състезаващият се в Трета Югоизточна лига ОФК „Хасково“. Мачът бе областен финал в турнира за Купа България. 

    Срещата се игра на стадион „Младост“, а зарядът бе като в дерби на Северен Лондон. Само че докато съперничеството между Арсенал и Тотнъм е от повече от век, това съперничество между тези отбори в Хасково е отскоро. И тук преди всичко залогът не бе кой ще продължи напред в турнира, а кой на кого ще натрие носа. Не е тайна, че футболната общественост в града е разделена на много парчета. Школите са доста, а никой не иска обединение. И в крайна сметка страдат футболът и феновете от града. С толкова много школи някой би си помислил, че от Хасково са излезнали много млади футболисти. Реалността обаче е друга, повече от десетилетие местните „талантливи“ треньори не са дали нещо кой знае какво на родния елит. 

    Но нека оставим тези размишления за друг път. 

    Самият мач бе равностоен. През първото полувреме отборите си размениха по едно попадение. Гостите от ОФК „Хасково“ поведоха след разбъркване в малкото наказателно поле на домакините и удар на Мирослав Илиев. 

    В 35-та минута ФК „Хасково“ получи правото да изпълни пряк свободен удар. След изпълнението топката се отклони от стената и попадна в краката на Ерен Емин, който не сгреши и от чиста позиция изравни. 

    Равенството се запази до последните десетина минути, когато от близо на празна врата Мирослав Илиев вкара втори гол за ОФК „Хасково“.  

    В следващата атака Юлий Шекеров пропусна сам срещу вратаря на домакините. И така интригата остана до последния съдийски сигнал. В самия край на мача Калоян Делчев вкара трети гол за ОФК „Хасково“. Така тимът спечели и продължава в следващата фаза на Купа България. 

    Източник: Haskovo.NET

    Видеа по темата

    Facebook коментари

    Коментари в сайта (1)

    Трябва да сте регистриран потребител за да можете да коментирате. Правилата - тук.
    Вход

    Още новини от Спорт

    Задържаха мъж, издирван за контрабанда на стоки в Босна и Херцеговина
    Задържаха мъж, издирван за контрабанда на стоки в Босна и Херцеговина
    преди 2 часа
    Пиано бар под звездите на 3 и 4 септември в Хасково
    Пиано бар под звездите на 3 и 4 септември в Хасково
    преди 2 часа
    Линейка се сблъска с „Ауди“ на бул. „Васил Левски“
    Линейка се сблъска с „Ауди“ на бул. „Васил Левски“
    преди 3 часа
    Влак удари автомобил в Симеоновград, шофьорът успя да се спаси
    Влак удари автомобил в Симеоновград, шофьорът успя да се спаси
    преди 5 часа
    Съдът потвърди отстраняването на Огнян Шекеров като районен наместник
    Съдът потвърди отстраняването на Огнян Шекеров като районен наместник
    преди 7 часа
    Над 100 младежи от Европа с концерт за Деня на Хасково
    Над 100 младежи от Европа с концерт за Деня на Хасково
    преди 9 часа

    Още новини

    Препоръчано видео

    img
    Музика – Mihaela Marinova - Герой

    Случаен виц

    Митко Алексиев донесе точка на “Димитровград” с гол в 89-та минута
    Около 300 коли минават на час от Туция в България през ГКПП „Капитан Андреево“

    Където действително цари единодушие, там е среда на равнодушните. Борис Крутиер

    Последни обяви

    Случайна рецепта

    Пържено овче сирене
    Пържено овче сирене

    За Haskovo.NET

    Haskovo.NET е собственост на ЕСКОМ МЕДИА ГРУП ООД. Всички статии, репортажи, интервюта и други текстови, графични и видео материали, публикувани в сайта, са собственост на Haskovo.NET, освен ако изрично е посочено друго.

    Главен редактор

    Анета Кутелова

    Телефони

    038 536 277
    038 536 555
    038 536 554 - Реклама

    Последвай ни

    © Copyright Haskovo.NET
    Ние използваме „бисквитки“, за да улесним вашето сърфиране. Научете повече.
    Последни новини