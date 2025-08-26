„Хасково“ би „Хасково“ като гост в Хасково

Хасковско футболно дерби беляза днешния следобед. Един срещу друг се изправиха шампионът от миналия сезон в областната група ФК „Хасково“ и състезаващият се в Трета Югоизточна лига ОФК „Хасково“. Мачът бе областен финал в турнира за Купа България.

Срещата се игра на стадион „Младост“, а зарядът бе като в дерби на Северен Лондон. Само че докато съперничеството между Арсенал и Тотнъм е от повече от век, това съперничество между тези отбори в Хасково е отскоро. И тук преди всичко залогът не бе кой ще продължи напред в турнира, а кой на кого ще натрие носа. Не е тайна, че футболната общественост в града е разделена на много парчета. Школите са доста, а никой не иска обединение. И в крайна сметка страдат футболът и феновете от града. С толкова много школи някой би си помислил, че от Хасково са излезнали много млади футболисти. Реалността обаче е друга, повече от десетилетие местните „талантливи“ треньори не са дали нещо кой знае какво на родния елит.

Но нека оставим тези размишления за друг път.

Самият мач бе равностоен. През първото полувреме отборите си размениха по едно попадение. Гостите от ОФК „Хасково“ поведоха след разбъркване в малкото наказателно поле на домакините и удар на Мирослав Илиев.

В 35-та минута ФК „Хасково“ получи правото да изпълни пряк свободен удар. След изпълнението топката се отклони от стената и попадна в краката на Ерен Емин, който не сгреши и от чиста позиция изравни.

Равенството се запази до последните десетина минути, когато от близо на празна врата Мирослав Илиев вкара втори гол за ОФК „Хасково“.

В следващата атака Юлий Шекеров пропусна сам срещу вратаря на домакините. И така интригата остана до последния съдийски сигнал. В самия край на мача Калоян Делчев вкара трети гол за ОФК „Хасково“. Така тимът спечели и продължава в следващата фаза на Купа България.