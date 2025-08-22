ОФК „Хасково“ ще гони първа победа за сезона срещу неудобен съперник

ОФК „Хасково“ не се намира в най-доброто си положение. Тимът стартира лошо сезона и е на последното място след изиграни три двубоя. До този момент хасковлии са с две поражения и едно реми. Загубите бяха от „Марица“ (Милево) с 4:1 и от „Атлетик“ (Куклен) с 2:1. Равенството бе постигнати на Ямача. Във втори кръг домакините завършиха 2:2 с „Гигант“ (Съединение).

Сега задачата на треньора Живко Желев и компания няма да е по-лесна. В Хасково пристига неудобният „Розова долина“. Казанлъчани стартираха първенството доста добре. „Розите“ са с 5 точки след победа и две равенства.

Въпреки това футболистите на Живко Желев трябва да излязат мотивирани и без притеснения, за да запишат първата си победа през сезона, още повече на свой терен.

Мачът е утре (23.08.) от 18:00 часа.

По същото време „Димитровград“ е домакин на „Спартак“(Пловдив). Димитровградчани са с актив от 4 точки след победа, загуба и равенство. „Гладиаторите“ пък са с 1 точка на предпоследното място след равенство и поражение.