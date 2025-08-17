От х:

Днес в x:
21 °C

Слънчево и топло, с леки облаци следобед

Ще бъде слънчево и топло с температури между 16 и 31 градуса. След 15.00 часа ще се появят и  облаци, но вероятността от валежи ще е ниска. 

През първите дни от новата седмица атмосферата над страната ще се лабилизира.

Ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност, ще има и краткотрайни валежи, придружени с гръмотевици, на повече места в понеделник в Западна и Централна, във вторник - в Централна и Източна България.

Вятърът временно ще се ориентира от северозапад, впоследствие от североизток. Температурите ще се понижат, повече във вторник, когато дневните ще бъдат от около 20° в североизточните райони до към 33°-35° в крайните южни.

Източник: Haskovo.NET

Последни новини