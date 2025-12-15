Пиян, с отнета книжка, катастрофира и заряза пострадал спътник

Неправоспособен и употребил алкохол водач самокатстрофира, рани спътника си и избяга от мястото на инцидента, съобщават от полицията. По пътя между тополовградските села Синапово и Княжево около 17 часа в петък се е движил „Фолксваген“, шофиран от 45-годишен от с. Княжево. Той е загубил контрол над колата, излязъл е в ляво от пътя в крайпътна нива, след което е избягал.

В колата модел „Пасат“, се е возил 19- годишен негов съселянин, който е пострадал леко. Младежът е отведен в ямболската болница, където е прегледан и освободен за домашно лечение.

Полицаите са открили и заловили водача-беглец. Изяснило се е, че е неправоспособен и шофира в срок на изтърпяване на наказание лишаване от правоуправление, след като е бил наказван за същото деяние по административен ред.

Дрегерът e отчел 0,58 промила. Заведено е бързо производство.