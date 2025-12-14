От х:

Близо 30 км е опашката от камиони преди граничния пункт „Капитан Андреево“

    Близо 30 километра опашка от товарни камиони по автомагистрала Марица в посока граничния контролно-пропускателен пункт „Капитан Андреево“, отчетоха от гранична полиция днес.

    На специален брифинг, изнесен днес, началникът на граничния пункт „Капитан Андреево“ Яни Пейчев съобщи: „Изчакващите  товарни автомобили са около 27 км. Създадена е нужната организация, всички са в аварийната лента, по магистралата си върви нормално. Работим на пълен капацитет. Количеството на товарните автомобили не е за сметка на качеството на проверките. Осъществява се постоянен контрол на самите гранични проверки“.

    По думите на началника, натрупването на товарни автомобили се дължи на интензивното движение в двете посоки, като процедурата по преминаване на тежкотоварни камиони може да отнема между 6 и 8 часа.

    От турска страна опашката пред пункта на чакащи да влезнат в България тежкотоварни автомобили е близо 50 километра

    По данни на държавния инспектор Весела Симеонова за последните 24 часа през пункта са преминали проверки 3100 тежкотоварни превозни средства. Само от 8:00 часа тази сутрин са обработени 630 камиона на изход и 530 на вход. Митническата обработка на документите се извършва от Агенция „Митници“, а статистиката сочи, че за последните четири години трафикът на камиони е нараснал с 15%.

    Очакванията са, че до края на следващата седмица трафикът на камиони ще намалее. Причина за засиления поток към граничния пункт „Капитан Андреево“ са и протестите на гръцките фермери, които водят до блокади в съседна Гърция. Много превозвачи предпочитат да преминават през този маршрут, за да избегнат затрудненията по границата с Гърция.

    Източник: Haskovo.NET

