Баскетболният „Хасково“ завърши годината с успех

    Отборът на „Хасково“ записа поредна победа в баскетболния шампионат на „А“ група. В мач от регион „Запад“ тимът, воден от Янко Желев, спечели домакинството си на „Чавдар“(Троян). Хасковлии стигнаха до успеха с 99:82 точки. По този начин тимът завърши 2015 г. с успех. 

    С 27 точки двубоя приключиха Георги Бързаков и Томас Читадзе. Кристиян Желев добави 12 точки. Най-резултатен за гостите с 29 точки бе Радослав Кочев.

    Хасковлии стартира новата година с мач срещу „Левски“ (София). Срещата е на 18-ти януари в зала „Дружба“.  

    По време на мачът днес в залата имаше дарителски кутии, в които се набираха средства за лечението на 10-годишното Мария-Антоанета. 

