Баскетболният „Хасково“ победи лидера в първенството и взе реванш

В среща от 11-ти кръг на баскетболният шампионат „Хасково“ гостува на лидера в таблицата „Видабаскет“. Играчите на Янко Желев имаха да си връщат на този съперник след загубата по-рано през сезона. 

Получи се много оспорван двубоя във Видин. В първата част се играеше кош за кош. Интригата се запази и през втората част, а на полувремето хасковлии водеха с 47:45 точки. Ключова се оказа третата четвърт. Гостите я взеха с 27:18 и поведоха с 11 точки. В последната част до обрат не се стигна и „Хасково“ спечели с 94:84 точки. 

След тази победа хасковлии са с 13 точки. Тимът е трети във временното класиране. 

В следващия кръг отборът на Янко Желев гостува в Дупница на „Политехника“. Срещата е на 7-ми декември. 

Източник: Haskovo.NET

