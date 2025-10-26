Баскетболистите на „Хасково“ с първа загуба за сезона

„Хасково“ посрещна „Видабаскет“ в мач от баскетболното първенство на регион „Запад“ в „А“ група.

Гостите влязоха по отличен начин в срещата. Баскетболистите на „Видабаскет“ поведоха след първата част с 18:30 точки.

Във втората четвърт домакините намалиха значително пасива си, достигайки до само една точка при 41:42, но в края на частта отново изостанаха при резултатът бе 52:61 т.

След паузата до обрат не се стигна и гостите спечелиха с 98:121 точки.

Георги Бързаков бе най-резултатен за „Хасково“. Той реализира 25 точки. Калоян Радев добави 18, Томас Читадзе 17, Боян Тенев 13, а Кристиян Желев 11 т. За гостите най-резултатен с 29 точки бе Алън Куршумов.

На 2 ноември от 18:00 часа „Хасково“ домакинства на „Политехника“.