Отборите на “Хасково” с втори места на Държавния шампионат

    Приключи Държавното отборно първенство по бадминтон за юноши и девойки до 17 години.

    Първенството се проведе в Хасково. Домакиките от Бк “Хасково” спечелиха сребърните медали и в двете направления.

    При девойките вицешампионки станаха Ивана Гюрова, Рая Златева, Ева Твапанян и Ивет Едрева.

    Юношите, класирали се на второ място, са в състав Беркай Юнер, Илхан Алиян, Станислав Иванов, Диан Кирев, Борислав Дамянов. 

     Хасково беше представен и от втория си отбор - БК “Ракет”. 

    Негови представители бяха Радост Цинцова, Деа Коливичина, Севил Джевджет и Елица Андреева про девойките и Кристиян Христакиев, Виктор Георгиев, Боян Бойков, Мирослав Жеков, Александър Манолов при юношите. 

    Източник: Haskovo.NET

