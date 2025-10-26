Отборите на “Хасково” с втори места на Държавния шампионат

Приключи Държавното отборно първенство по бадминтон за юноши и девойки до 17 години.

Първенството се проведе в Хасково. Домакиките от Бк “Хасково” спечелиха сребърните медали и в двете направления.

При девойките вицешампионки станаха Ивана Гюрова, Рая Златева, Ева Твапанян и Ивет Едрева.

Юношите, класирали се на второ място, са в състав Беркай Юнер, Илхан Алиян, Станислав Иванов, Диан Кирев, Борислав Дамянов.

Хасково беше представен и от втория си отбор - БК “Ракет”.

Негови представители бяха Радост Цинцова, Деа Коливичина, Севил Джевджет и Елица Андреева про девойките и Кристиян Христакиев, Виктор Георгиев, Боян Бойков, Мирослав Жеков, Александър Манолов при юношите.