Битките за трофеите в турнира по бадминтон продължават

Втори ден се провежда международният турнир по бадминтон на името на почетния гражданин на Хасково проф. д-р Пюзант Касабян.

Надпреварата стартира вчера с двубоите за деца до 11 години. Днес на кортовете в спортен комплекс “Спартак” излязоха и момчетата и момичетата до 13 години. Двубоите ще се провеждат цял ден.

В турнира участват над 70 състезатели от България, Грузия, Армения, Англия и Гърция.

Надпреварата продължава и утре, с мачовете при юношите и девойките под 15 години.

Състезанието е сред съпътстващите събития от програмата за празника на Хасково.