От х:

Днес в x:
Регистрация Изпрати ни новина Календар

30 °C

Битките за трофеите в турнира по бадминтон продължават

Изображение 1 от 24
Покажи в галерия

    Втори ден се провежда международният турнир по бадминтон на името на почетния гражданин на Хасково проф. д-р Пюзант Касабян. 

    Надпреварата стартира вчера с двубоите за деца до 11 години. Днес на кортовете в спортен комплекс “Спартак” излязоха и момчетата и момичетата до 13 години. Двубоите ще се провеждат цял ден. 

    В турнира участват над 70 състезатели от България, Грузия, Армения, Англия и Гърция. 

    Надпреварата продължава и утре, с мачовете при юношите и девойките под 15 години. 

    Състезанието е сред съпътстващите събития от програмата за празника на Хасково. 

    Източник: Haskovo.NET

    Видеа по темата

    Facebook коментари

    Коментари в сайта

    Трябва да сте регистриран потребител за да можете да коментирате. Правилата - тук.
    Вход

    Още новини от Спорт

    Откриха наркоплантация край Харманли
    Откриха наркоплантация край Харманли
    преди 2 часа
    Изцяло екологичен градски транспорт в Хасково от 1 септември
    Изцяло екологичен градски транспорт в Хасково от 1 септември
    преди 3 часа
    Повдигнаха още едно обвинение на Никола Николов – Паскал. Очаква се прокуратурата да поиска днес постоянен арест
    Повдигнаха още едно обвинение на Никола Николов – Паскал. Очаква се прокуратурата да поиска днес постоянен арест
    преди 3 часа
    „Тангра“ зарадва публиката в Любимец с вечните си хитове
    „Тангра“ зарадва публиката в Любимец с вечните си хитове
    преди 4 часа
    Оставиха за постоянно в ареста задържан за трафик на близо 6 кг. марихуана
    Оставиха за постоянно в ареста задържан за трафик на близо 6 кг. марихуана
    преди 21 часа
    Местят лятното автокино в Хасково на паркинга на комплекс „21 век“
    Местят лятното автокино в Хасково на паркинга на комплекс „21 век“
    преди 21 часа

    Още новини

    Препоръчано видео

    img
    Музика – Sweet Home Alabama

    Случаен виц

    „Тангра“ зарадва публиката в Любимец с вечните си хитове
    Повдигнаха още едно обвинение на Никола Николов – Паскал. Очаква се прокуратурата да поиска днес постоянен арест

    Блажени са сърцата, които могат да се огъват, те никога не могат да бъдат разбити. - Албер Камю

    Последни обяви

    Случайна рецепта

    Пържен ориз с чушки
    Пържен ориз с чушки

    За Haskovo.NET

    Haskovo.NET е собственост на ЕСКОМ МЕДИА ГРУП ООД. Всички статии, репортажи, интервюта и други текстови, графични и видео материали, публикувани в сайта, са собственост на Haskovo.NET, освен ако изрично е посочено друго.

    Главен редактор

    Анета Кутелова

    Телефони

    038 536 277
    038 536 555
    038 536 554 - Реклама

    Последвай ни

    © Copyright Haskovo.NET
    Ние използваме „бисквитки“, за да улесним вашето сърфиране. Научете повече.
    Последни новини