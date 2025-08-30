„Тангра“ зарадва публиката в Любимец с вечните си хитове

Легендарната поп-рок и в последствие ню уейв група „Тангра“ зарадва публиката в Любимец. Концертът на една от най-великите български банди бе част от програмата за празника на града. На сцената на площад „Трети март“ музикантите изпълниха някои от великите си парчета, както и по-нови песни. Имаше и кавъри на популярни песни.

Настоящият фронтмен на групата, известен в музикалните среди като Боби – Косатката, се справи отлично със задачата да придаде емоцията на големите хитове на „Тангра“, изпяти от Чочо Владовски и Стенли.

От сцената звучаха парчета, сред които „Любовта, без която не можем“, „Нашият град“, „Богатство“, „Оловният войник“, „Бъди какъвто си“, „До последен дъх“, „Жулиета“, както и хитът на Чочо Владовски „Безсъние“.

Програмата продължава и тази вечер. Днес, когато Любимец чества своя празник, на сцената на централния площад ще има още един концерт. За жители и гости на града ще пее Росица Пейчева, а с нея ще бъдат и артистите от Танцова формация „Балканджии“. Концертът е от 20:00 часа.