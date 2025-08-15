От х:

В Любимец изградиха нова детска площадка

    Още една детска площадка бе изградена в Любимец. Тя бе открита днес и малчуганите вече могат да се възползват от придобивката. 

    Площадката се намира в кв. „Георги Добрев“. Тя се простира на площ от близо 1.5 дка. 

    Детският кът включва пързалка, люлки, клатушки, дървена беседка, паркови пейки, ударопоглъщаща настилка, тревна площ, осветление, бетонни кошове за отпадъци и алеи с положени плочки.

    “При изграждането на терена се акцентира предимно върху безопасността на децата, а за техните родители и придружители са предвидени паркови пейки и беседка”, съобщиха от общината. 

    Площадката е изградена съвместно между Община Любимец и Програма ПУДООС. Придобивката е първото детско съоръжение, което се прави в този квартал. Идеята за създаването й е възникнала преди 2 години. Тогава общинското ръководство е закупило терен, който е бил частна собственост, казват още от администрацията. 

    Междувременно, през през пролетта, от общината са направили ремонт и обновление на още две детски площадки. Пързалките и част от клатушките в градския парк и площадката на ул. „Христо Ботев“ изцяло са били подменени, а други съоръжения са били поправени.

    Това е петата новоизградена зона за игра и забавления на децата от града и деветата в общината, а създаването на такива терени е част от общинската визия за облагородяване на общинските терени.

    Източник: Haskovo.NET

