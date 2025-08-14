Инициативен комитет предлага удостояване на поета Ивайло Балабанов със званието „Почетен гражданин на Хасково“ – посмъртно.

Предложението е подкрепено с подписите на близо 170 души, за удостояване на родопския рицар на поетичното слово Ивайло Балабанов (1945–2021) с почетното звание за заслугите му в областта на българската култура и литература, които са негово дело и през периода, в който е живял в Хасково, и във връзка с 80-годишнината от рождението му, която жителите от област Хасково и област Кърджали ще отбележат на 28.08.2025 г.

БИОГРАФИЯ

Ивайло Балабанов е български поет. Роден е на 28.08.1945 г. в село Хухла, община Ивайловград. Завършва гимназия в Ивайловград, след което работи по изграждането на МК „Кремиковци“ и язовир „Ивайловград“. Продължително време живее в Хасково и работи като редактор на местния вестник „Строител“. Член е на Съюза на българските писатели. Почетен селянин на Хухла и почетен гражданин на Ивайловград, Кърджали и Свиленград. Умира в родното си село на 20.07.2021 г.

ТВОРЧЕСТВО

Автор е на музикално-поетичния спектакъл „Съзвездие – наречено „Любов“, посветен на 25.04.2005 г. – деня, в който е подписан Договорът за присъединяване на България към Европейския съюз, и на множество книги, сред които „Да се загледаш в звезда“ (1979), „Окова за щурец“ (1984), „Парола „Любов“ (1988), „Религия“ (1990), „Тракийски реквием“ (1997), „Избрано“ (1998), „Песни за старо вино“ (поетичен сборник в два тома – „Отечество-любов“ и „Часовник за бъдеще време“, 2003) и др. Печатал е свои творби в почти всички големи столични литературни издания, както и във вестници, списания и алманаси в цялата страна. Сред по-значимите му творби са поемите „Сила“ и „Мост“, като и стихотворенията „България“, „Допиване на последната чаша“, „Тежък хляб“, „Сутрешна закуска“ и „Принос към европейската история“. Емблематично е и стихотворението му „Хасково“, посветено на Града на Богородица.

НАГРАДИ

Лауреат на Националния конкурс за дебютна литература „Южна пролет“ (1980)

Награда на СБП (1987)

Национална награда „Изворът на Белоногата“ (2001)

Награда за книга на годината (2004)

Награда на община Хасково за цялостен принос в литературата и изкуството „Александър Паскалев“ (2005)

Национална награда за патриотична поезия „Георги Джагаров“ (2006)

Национална награда за поезия „Пеньо Пенев“ (2008)

Национална литературна награда „Димчо Дебелянов“ (2016)

Отличие „Златен век – печат на цар Симеон Велики“ от Министерството на културата (2015)

Юбилеен медал „175 години от рождението на Капитан Петко войвода“ от СТДБ (2019)

Орден „Св. св. Кирил и Методий“ – I степен (2021)

Никой не е отразил по-добре от Ивайло Балабанов трагичните събития, разиграли се в Одринска и Беломорска Тракия и в Източните Родопи през 1913 г., които едва 35 години след Освобождението са излезли от опеката на Османската империя и са станали част от територията на България. Негови са думите “…южната ни граница е кървавочервена, защото е чертана не с молив, а със нож“ (из „Тракийски реквием“) С чия кръв? С кръвта на хиляди тракийци и на цели 9 села от района на Ивайловград, наследниците на които са живи и днес и работят за благото на Хасково, Кърджали, Ивайловград, Харманли, Свиленград, Стара Загора, Ямбол, Сливен, Бургас, Варна и т.н. Единствен той, родопският рицар на поетичното слово, описва тази саможертва. Дори само този духовен жест да беше направил, щеше да заслужава безкрайно уважение и признание от всички нас. Но Ивайло Балабанов заявява и „България – това съм аз!“. Това не е някаква мания за величие, а стремеж към единение със страдащата ни и измъчена родина, с опустяващите селца и тежката борба за хляба. В други свои стихове пише „Аз съм българин! От Хухла! Всичко останало е суета!“, показвайки на поколенията патриотизъм, който не е показен, казионен, платен, с цел извличане на дивиденти. Това просто е любов към отечеството, гордост заради принадлежността към него и болка за съдбата му.

Предложението за удостояване на Ивайло Балабанов за почетен гражданин на Хасково е подписано от поети, писатели, преподаватели, общественици, начело със Стойка Мариновска – поетеса и мениджър на списание „Южно утро“. От инициативния комитет очакват предложението да бъде разгледано на предстоящото заседание на Общински съвет – Хасково.