Поетът Ивайло Балабанов не бе удостоен със званието „Почетен гражданин на Хасково“ – посмъртно. Това реши днес Общинският съвет на Хасково.

Предложението за удостояване на родопския рицар на поетичното слово с почетното звание бе от Инициативен комитет. То бе подкрепено от 11 общински съветници, „против“ гласуваха 25, а 1 глас беше недействителен. При гласуването, съгласно правилника, не бе събрано необходимото мнозинство от ¾, поради което предложението не бе прието.

На 28.08.2025 г. жителите от област Хасково и област Кърджали ще отбележат 80-годишнината от рождението на Ивайло Балабанов.