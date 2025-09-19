От х:

Улица с 6 жилищни блока в кв. „Орфей“ ще носи името на големия поет Ивайло Балабанов

    Улица, на която има 6 жилищни блока и детска градина в кв. „Орфей“, ще носи името на големия български поет Ивайло Балабанов. Това предлага в докладна записка кметът на Хасково Станислав Дечев. Тя е включена за разглеждане от съветниците на следващото заседание на 26 септември.

    „Предложението е в знак на почит към паметта на Ивайло Балабанов (1945-2021) – не само един от най-значимите поети на съвременна България, но и личност, чийто житейски и творчески път е неразривно свързан с нашия град. В продължение на години г-н Балабанов живее в Хасково и допринася активно за културния му живот като редактор в местния вестник „Строител“. Неговото присъствие е оставило трайна следа в културната памет на общността ни.

    Неговият изключителен принос към българската словесност е признат с най-високи отличия, сред които наградата „Южна пролет“ (1980 г.), Наградата на Съюза на българските писатели (1987 г.), Националната награда „Георги Джагаров“ (2006 г.), Националната награда „Пеньо Пенев“ (2008 г.), Националната литературна награда „Димчо Дебелянов“ (2016 г.) и орден „Св. Св. Кирил и Методий“ – първа степен, връчен от Президента на Република България. Творчеството му е част от националния литературен канон и е пример за поколения напред, а произведенията му са емблематични за съвременната българска поезия

    Именуването на улица в негова чест е не само заслужено признание за неговия национален принос, но и начин да съхраним и предадем на бъдещите поколения паметта за значимите личности, оформили културния облик на Хасково. Фактът, че г-н Балабанов е почетен гражданин на Ивайловград, Кърджали и Свиленград, показва широката регионална почит към него и поставя Хасково в позиция да му отдаде заслужено уважение“, се казва в мотивите на градоначалника.

    „След извършена служебна проверка в съществуващата база данни с наименования на улици в гр. Хасково се установи, че към настоящия момент няма улица с име „Ивайло Балабанов“. Същевременно, според актуалните данни от Националния регистър на населението, на ул. „Лира“ в ж. р. „Орфей“ няма регистрирани граждани по постоянен или настоящ адрес. Този факт е от съществено значение, тъй като преименуването на улицата няма да доведе до никакви административни затруднения или финансови разходи за гражданите, свързани с подмяна на лични документи“, са другите аргументи.

    Проверка на Haskovo.net на място показа, че хората в района изобщо не знаят името на тази улица. Нито пък знаят къде в кв. „Орфей“ има улица „Лира“. Адресните им регистрации са на адрес: Хасково, жк „Орфей“ и съответния блок.

    Припомняме, че идеята за това улица в Хасково да носи името на големия поет Ивайлов Балабанов се роди във вихъра на скандал. Той се разрази след като Общинския съвет на Хасково отказа да присъди посмъртно на поета званието „Почетен гражданин“. Причина за това бяха пропуснати административни срокове за внасяне в Общинския съвет от инициаторите. Кметът Станислав Дечев вече заяви, че има голяма вероятност това да стане на следващата Празнична сесия за 8 септември през 2026 година.

    Тази година се навършиха 80 години от рождението на „небесния гурбетчия“ Ивайло Балабанов.

