Утвърждават две маломерни паралелки в две хасковски училища

Предложения за утвърждаване на две маломерни паралелки в хасковски училища са постъпили в докладна записка до Общински съвет Хасково. Изпратени са от директорите на ОУ „Любен Каравелов“ и СУ „Св. Паисий Хилендарски“, придружени са от положително становище от началника на Регионално управление на образованието – Хасково. Исканията са за сформиране на паралелки в 7 клас в двете училища.

В общинска администрация е постъпило и мотивиранo искане от директора на ОУ „Христо Ботев“ в хасковското село Динево за сформиране на паралелки с по-малко от 10 ученици от два класа, за учебната 2025/2026 година. Ръководителят предлага да се слеят в една паралелка 7 ученици от втори и трети клас, а в друга да се обучават 6 ученици от шести и седми клас. Общият броя на учениците в ОУ „Христо Ботев“ в село Динево е 39.

Предложенията ще бъдат гласувани на предстоящото заседание на местния парламент на 26 септември.

Източник: Haskovo.NET

Улица с 6 жилищни блока в кв. „Орфей“ ще носи името на големия поет Ивайло Балабанов

Хората цяла седмица чакат да стане петък, цяла година да стане лято и цял живот да са щастливи. - Умберто Еко

