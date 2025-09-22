От х:

Отдават бивш ученически стол в Хасково под наем за 150 лева месечно

    Искане е постъпило в Общински съвет Хасково за отдаване на част от бивш ученически стол в Хасково.

    Обектът край улица „Видин“ в част от Ученическите общежития на Езикова гимназия „Проф. д-р Асен Златаров“. В тази връзка кметът Станислав Дечев е внесъл докладна записка в местния парламент, който да гласува исканото упълномощаване на директора Деян Янев за провеждане на публичен търг или публично оповестен конкурс за отдаване под наем на имота с площ от 451 кв.м, публична общинска собственост. В продължение на години помещението се използваше за тренировки на местен клуб по тенис на маса.

    Имотът ще бъде отдаден за срок от 10 години, като първоначално обявеният месечен наем ще е 150 лева без ДДС.

    Източник: Haskovo.NET

