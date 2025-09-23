От х:

Слънчево и топло през целия ден

Слънчево и топло време ни очаква през целия вторник в Хасковска област. Ще духа слаб до умерен вятър. Температурите ще бъдат между 13 и 28 градуса.

В сряда ще се задържи предимно слънчево, преди обяд на места в Източна България с ниска облачност, а след обяд от запад ще започне увеличение на облачността. Ще духа слаб вятър от изток-североизток. Ще е все още топло с максимални температури между 27° и 32°, а минималните ще бъдат между 11° и 16°.

В четвъртък с усилване на вятъра от североизток ще започне да нахлува студен въздух и дневните температури ще се понижат с 5-7 градуса. Ще има по-значителни увеличения на облачността и на места, главно в източните и планинските райони ще има и валежи, предимно слаби.

