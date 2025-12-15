Седмицата започва с повече слънце и по-малко облаци

Новата седмица ще започне с повече слънце и по-малко облаци. Вятърът ще бъде слаб, с пориви до 4 км в час. Градусите ще бъдат между 1 и 9.

Във вторник и сряда ще бъде почти тихо и на много места в равнините и котловините ще остане мъгливо или с ниска слоеста облачност.

В останалата част от страната ще преобладава слънчево време с разкъсана висока облачност. Минималните температури ще бъдат близки до нулата, а максималните - между 7° и 12°, по-ниски в местата с трайна мъгла или инверсионна облачност.