От х:

Днес в x:
Регистрация Изпрати ни новина Календар

2 °C

Седмицата започва с повече слънце и по-малко облаци

Новата седмица ще започне с повече слънце и по-малко облаци. Вятърът ще бъде слаб, с пориви до 4 км в час. Градусите ще бъдат между 1 и 9.

Във вторник и сряда ще бъде почти тихо и на много места в равнините и котловините ще остане мъгливо или с ниска слоеста облачност.

В останалата част от страната ще преобладава слънчево време с разкъсана висока облачност. Минималните температури ще бъдат близки до нулата, а максималните - между 7° и 12°, по-ниски в местата с трайна мъгла или инверсионна облачност.

Източник: Haskovo.NET

Видеа по темата

Facebook коментари

Коментари в сайта

Трябва да сте регистриран потребител за да можете да коментирате. Правилата - тук.
Вход

Още новини от Хасково

Баскетболният „Хасково“ завърши годината с успех
Баскетболният „Хасково“ завърши годината с успех
преди 12 часа
Близо 30 км е опашката от камиони преди граничния пункт „Капитан Андреево“
Близо 30 км е опашката от камиони преди граничния пункт „Капитан Андреево“
преди 16 часа
Весело Коледно тържество се проведе в село Книжовник
Весело Коледно тържество се проведе в село Книжовник
преди 19 часа
С 250 хористи на сцена и песни край елхата Хасково изпрати X Национален фестивал на коледната песен
С 250 хористи на сцена и песни край елхата Хасково изпрати X Национален фестивал на коледната песен
преди 20 часа
ВиК подмени над 1500 метра водопроводи в селата на Харманли и Любимец
ВиК подмени над 1500 метра водопроводи в селата на Харманли и Любимец
преди 21 часа
Свободни работни места в Бюрото по труда в Хасково
Свободни работни места в Бюрото по труда в Хасково
преди 22 часа

Още новини

Препоръчано видео

img
Музика – ЛЮБО КИРОВ - За красивите неща

Случаен виц

Близо 30 км е опашката от камиони преди граничния пункт „Капитан Андреево“

Ще събираме факти, за да ни дойдат идеи. - Луи Пастьор

Последни обяви

Случайна рецепта

Румънска мусака с агнешко месо
Румънска мусака с агнешко месо

За Haskovo.NET

Haskovo.NET е собственост на ЕСКОМ МЕДИА ГРУП ООД. Всички статии, репортажи, интервюта и други текстови, графични и видео материали, публикувани в сайта, са собственост на Haskovo.NET, освен ако изрично е посочено друго.

Главен редактор

Анета Кутелова

Телефони

038 536 277
038 536 555
038 536 554 - Реклама

Последвай ни

© Copyright Haskovo.NET
Ние използваме „бисквитки“, за да улесним вашето сърфиране. Научете повече.
Последни новини