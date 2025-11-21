Облачно и ветровито над целия регион

Жълт код за силен вятър в почти цялата Хасковска област е в сила за втори пореден ден. В 10 общини от региона, с изключение на Минерални бани, ще има опасно силен вятър с пориви до 90 км в час.

Ще бъде облачно, възможни са кратки локални превалявания от дъжд. Температурите остават високи за сезона – между 14 и 19 градуса.

И в събота на места в България ще има временни разкъсвания и намаления на облачността, но ще има и валежи, на малко места и предимно слаби и краткотрайни. В Източна България вятърът ще остане умерен, временно силен, от юг-югозапад; а в котловините в Западна България ще е слаб, временно ще стихва; там ще бъде мъгливо или с ниска облачност.

Температурите ще се задържат без съществена промяна, в източната половина от страната значително по-високи от тези в Западна България. През нощта срещу неделя и в неделя от запад на изток ще превали, а вятърът ще се ориентира от запад-северозапад и с него температурите ще започнат да се понижават, отначало в Северна България, а впоследствие – и на юг и изток. В Северна България, със застудяването, е възможно за кратко дъждът да се примесва със сняг, но бързо след това ще спира.