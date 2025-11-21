От х:

Днес в x:
Регистрация Изпрати ни новина Календар

14 °C

Облачно и ветровито над целия регион

Жълт код за силен вятър в почти цялата Хасковска област е в сила за втори пореден ден. В 10 общини от региона, с изключение на Минерални бани, ще има опасно силен вятър с пориви до 90 км в час.

Ще бъде облачно, възможни са кратки локални превалявания от дъжд. Температурите остават високи за сезона – между 14 и 19 градуса.

И в събота на места в България ще има временни разкъсвания и намаления на облачността, но ще има и валежи, на малко места и предимно слаби и краткотрайни. В Източна България вятърът ще остане умерен, временно силен, от юг-югозапад; а в котловините в Западна България ще е слаб, временно ще стихва; там ще бъде мъгливо или с ниска облачност.

Температурите ще се задържат без съществена промяна, в източната половина от страната значително по-високи от тези в Западна България. През нощта срещу неделя и в неделя от запад на изток ще превали, а вятърът ще се ориентира от запад-северозапад и с него температурите ще започнат да се понижават, отначало в Северна България, а впоследствие – и на юг и изток. В Северна България, със застудяването, е възможно за кратко дъждът да се примесва със сняг, но бързо след това ще спира.

Източник: Haskovo.NET

Видеа по темата

Facebook коментари

Коментари в сайта

Трябва да сте регистриран потребител за да можете да коментирате. Правилата - тук.
Вход

Още новини от Хасково

Хасковлии масово не одобряват вдигането на осигуровките с 2%, макар и с различни аргументи
Хасковлии масово не одобряват вдигането на осигуровките с 2%, макар и с различни аргументи
преди 14 минути
Поетесата Ели Видева празнува своя 70-ти рожден ден с премиера на новата си книга
Поетесата Ели Видева празнува своя 70-ти рожден ден с премиера на новата си книга
преди 11 часа
Театър „Дани и Деси“ празнува 30 години на сцена
Театър „Дани и Деси“ празнува 30 години на сцена
преди 15 часа
4 г. затвор за хасковлия, убил по непредпазливост майка си
4 г. затвор за хасковлия, убил по непредпазливост майка си
преди 15 часа
Година и половина затвор за дрогиран водач, убил пешеходец
Година и половина затвор за дрогиран водач, убил пешеходец
преди 16 часа
Записват онкоболни в Хасково за безплатни прегледи при специалист и посещение при психолог
Записват онкоболни в Хасково за безплатни прегледи при специалист и посещение при психолог
преди 16 часа

Още новини

Препоръчано видео

img
Музика – Mihaela Marinova x TINO - Ако можех

Случаен виц

Поетесата Ели Видева празнува своя 70-ти рожден ден с премиера на новата си книга

Бръчките трябва да обозначават само тези места, където преди е имало усмивки. МАРК ТВЕН

Последни обяви

Случайна рецепта

Чорба от нахут по тракийски
Чорба от нахут по тракийски

За Haskovo.NET

Haskovo.NET е собственост на ЕСКОМ МЕДИА ГРУП ООД. Всички статии, репортажи, интервюта и други текстови, графични и видео материали, публикувани в сайта, са собственост на Haskovo.NET, освен ако изрично е посочено друго.

Главен редактор

Анета Кутелова

Телефони

038 536 277
038 536 555
038 536 554 - Реклама

Последвай ни

© Copyright Haskovo.NET
Ние използваме „бисквитки“, за да улесним вашето сърфиране. Научете повече.
Последни новини