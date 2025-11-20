От х:

Поетесата Ели Видева празнува своя 70-ти рожден ден с премиера на новата си книга

    Поетесата Ели Видева празнува своя 70-ти рожден ден с премиера на новата си книга „Вечност колкото троха“. Тази вечер обичаната от поколения хасковски деца учителка по математика, разкрила пред тях и вълшебния свят на думите, представи най-новата си рожба в Регионалната библиотека „Христо Смирненски“.

    Ели Видева получи кристална пирамида със символите на града от името на кмета на Община Хасково, информираха от общинската администрация.

    „Вечност колкото троха“ е последната книга на Ели Видева, появила се пред публика след седем години мълчание. Емблематичната хасковска поетеса е основен двигател на литературни дни „Южна пролет“ и продължава да вдъхновява дебютантите, които всяка пролет споделят първите си книги с Хасково. Ели Видева е член на Съюза на българските писатели, на Световната академия „Poetas del Mundo“ и на Съюза на математиците в България. Стиховете ѝ са превеждани на руски, украински, турски, полски и сръбски език. Носител е на национални и международни отличия, лауреат е и с наградата „Александър Паскалев“, която Община Хасково присъжда за цялостен принос в областта на литературата и изкуството. 

    Източник: Haskovo.NET

