Театър „Дани и Деси“ празнува 30 години на сцена

20 постановки, над 4200 представления и 30 години на сцена. Това е творческата равносметка на хасковския театър „Дани и Деси“. Тази вечер от 18 часа Таня Евтимова и Георги Митев ще представят премиерно за Хасково представлението „Тъпънъ“ в художествената галерия „Атанас Шаренков“. Непосредствено преди спектакъла беше открита изложба на декори и кукли от предишни постановки на трупата.

„Тъпънъ“ е куклен спектакъл - музикален разказ за древните български традиции, обичаи и български фолклор, като част от Европейската културна традиция. Костюмите са уникални, някои от тях са изработени от ръчно тъкани платове на повече от 100 години. Европейската премиера на „Тъпънъ“ се състоя през септември т.г. в Шерлевил-Мезир, Франция на най-големия световен фестивал на куклените театри. Спектакълът е подготвен с европейско финансиране и ще има общо 30 представления.

В чест на своя юбилей трупата на „Дани и Деси“ ще представи 18 представления и 18 творчески работилници на постановката „Жабокът и чужденецът“.