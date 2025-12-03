Облачно със слаб вятър

Очаква ни облачна сряда. Поривите на вятъра ще достигнат до 6 км в час. Градусите ще бъдат между 5 и 11 градуса.

През следващите два дни ще преобладава облачно време, в четвъртък преди обяд на места в низините – с намалена видимост.

В четвъртък в източните райони вятърът ще е от изток-югоизток, слаб до умерен. Привечер от югозапад ще започнат валежи от дъжд, които в петък ще обхванат по-голямата част от страната.

Има повишена вероятност за значителни по количество валежи в Югозападна България. Минималните температури слабо ще се повишат и в петък ще са между 1° и 6°, по Черноморието до 10°-12°, а дневните в петък ще са все още между 11° и 16°, но по-късно през деня с умерен североизточен вятър ще започнат да се понижават.