С парти изненада за децата и концерт за възрастни отбелязват 3 декември – Международен ден на хората с увреждания

Община Хасково организира детски празник с изненади по повод Международния ден на хората с увреждания. Децата от всички социални услуги в общината, техните родители и близки станаха част от партито в залата на „Младежки център“ – Хасково.

Международният ден на хората с увреждания – 3 декември, ще бъде празничен и за възрастните хора. С тържествен концерт, посветен на приобщаването и уважението към хората с различни потребности Община Хасково изразява своята подкрепа за най-уязвимите членове на общността ни.

Концертът започва днес от 13:00 ч. в Концертната зала на „Младежки център“ – Хасково.

Гостите от всички социални клубове ще имат възможност да се насладят на изпълненията на Група за стари градски песни „Детелини“ към НЧ „Проф. д-р АсенЗлатаров – 1961“, с ръководител Донка Кожухарова. Музикалният съпровод ще е на Динко Кичуков и Вокална група „Нежни сърца“ от Дома за стари хора в парк „Кенана“ с ръководител Дарина Вълкова.