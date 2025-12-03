От х:

Днес в x:
Регистрация Изпрати ни новина Календар

12 °C

С парти изненада за децата и концерт за възрастни отбелязват 3 декември – Международен ден на хората с увреждания

Изображение 1 от 24
Покажи в галерия

    Община Хасково организира детски празник с изненади по повод Международния ден на хората с увреждания. Децата от всички социални услуги в общината, техните родители и близки станаха част от партито в залата на „Младежки център“ – Хасково.
    Международният ден на хората с увреждания – 3 декември, ще бъде празничен и за възрастните хора. С тържествен концерт, посветен на приобщаването и уважението към хората с различни потребности Община Хасково изразява своята подкрепа за най-уязвимите членове на общността ни.

    Концертът започва днес от 13:00 ч. в Концертната зала на „Младежки център“ – Хасково.
    Гостите от всички социални клубове ще имат възможност да се насладят на изпълненията на Група за стари градски песни „Детелини“ към НЧ „Проф. д-р АсенЗлатаров – 1961“, с ръководител Донка Кожухарова. Музикалният съпровод ще е на Динко Кичуков и Вокална група „Нежни сърца“ от Дома за стари хора в парк „Кенана“ с ръководител Дарина Вълкова.

    Източник: Haskovo.NET

    Видеа по темата

    Facebook коментари

    Коментари в сайта

    Трябва да сте регистриран потребител за да можете да коментирате. Правилата - тук.
    Вход

    Още новини от Хасково

    Как да проверим лаптоп втора ръка преди покупка
    Как да проверим лаптоп втора ръка преди покупка
    преди 41 минути
    Кола се обърна по таван край Хасково, няма пострадали
    Кола се обърна по таван край Хасково, няма пострадали
    преди 45 минути
    Учениците от ПГТ се запознаха с първата помощ, безопасността на движение и превенцията на ПТП
    Учениците от ПГТ се запознаха с първата помощ, безопасността на движение и превенцията на ПТП
    преди 1 час
    Трима загинали, 22 ранени и 6432 нарушения за месец в Хасковска област
    Трима загинали, 22 ранени и 6432 нарушения за месец в Хасковска област
    преди 2 часа
    Юлий Шекеров е водещият реализатор за „Хасково“ през есенния полусезон, Влади Узунов на второ място
    Юлий Шекеров е водещият реализатор за „Хасково“ през есенния полусезон, Влади Узунов на второ място
    преди 2 часа
    Арест за трима с наркотици и двама дрогирани водачи в Хасковска област
    Арест за трима с наркотици и двама дрогирани водачи в Хасковска област
    преди 2 часа

    Още новини

    Препоръчано видео

    img
    Музика – Любо Киров - Ново сърце

    Случаен виц

    Облачно със слаб вятър
    Арест за трима с наркотици и двама дрогирани водачи в Хасковска област

    Животът е несигурен — яжте първо десерта. Анонимен

    Последни обяви

    Случайна рецепта

    Пиле по шведски
    Пиле по шведски

    За Haskovo.NET

    Haskovo.NET е собственост на ЕСКОМ МЕДИА ГРУП ООД. Всички статии, репортажи, интервюта и други текстови, графични и видео материали, публикувани в сайта, са собственост на Haskovo.NET, освен ако изрично е посочено друго.

    Главен редактор

    Анета Кутелова

    Телефони

    038 536 277
    038 536 555
    038 536 554 - Реклама

    Последвай ни

    © Copyright Haskovo.NET
    Ние използваме „бисквитки“, за да улесним вашето сърфиране. Научете повече.
    Последни новини