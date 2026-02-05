Очакват се интензивни валежи през почти целия ден

Интензивни валежи се очакват днес през почти целия ден, с кратки паузи. Температурите ще бъдат между 2 и 10 градуса. За общините Стамболово, Маджарово и Ивайловград е обавен оранжев код за опасност от наводнения. За останалите 8 общини от Хасковска област кодът е жълт. В Хасково се очаква дъждът да спре за час-два в ранния следобед, като времето остане облачно, а в края на деня отново ще вали.

В петък над страната валежите временно ще спират, но по-късно след обяд от югозапад отново ще завали дъжд и валежите бързо ще обхванат по-голямата част от страната; отново на места ще са значителни. В северозападните райони остават условията за поледици. Ще духа до умерен южен вятър и повишението на температурите ще продължи – минималните ще бъдат между минус 2° и 3°, по-високи в Източна България, а максималните – между 8° и 13°, по-ниски в Северозападна България.

В събота ще е предимно облачно, но без съществени валежи. Вятърът ще се ориентира от северозапад, ще е слаб до умерен. Минималните температури ще са между 1° и 6°, а максималните - между 10° и 15°, отново по-ниски в Северозападна България.