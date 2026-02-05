От х:

Днес в x:
Регистрация Изпрати ни новина Календар

7 °C

Очакват се интензивни валежи през почти целия ден

Интензивни валежи се очакват днес през почти целия ден, с кратки паузи. Температурите ще бъдат между 2 и 10 градуса. За общините Стамболово, Маджарово и Ивайловград е обавен оранжев код за опасност от наводнения. За останалите 8 общини от Хасковска област кодът е жълт. В Хасково се очаква дъждът да спре за час-два в ранния следобед, като времето остане облачно, а в края на деня отново ще вали. 

В петък над страната валежите временно ще спират, но по-късно след обяд от югозапад отново ще завали дъжд и валежите бързо ще обхванат по-голямата част от страната; отново на места ще са значителни. В северозападните райони остават условията за поледици. Ще духа до умерен южен вятър и повишението на температурите ще продължи – минималните ще бъдат между минус 2° и 3°, по-високи в Източна България, а максималните – между 8° и 13°, по-ниски в Северозападна България.

В събота ще е предимно облачно, но без съществени валежи. Вятърът ще се ориентира от северозапад, ще е слаб до умерен. Минималните температури ще са между 1° и 6°, а максималните - между 10° и 15°, отново по-ниски в Северозападна България.

Източник: Haskovo.NET

Видеа по темата

Facebook коментари

Коментари в сайта

Трябва да сте регистриран потребител за да можете да коментирате. Правилата - тук.
Вход

Още новини от Хасково

Отлагат мача на ОФК „Хасково“ за аматьорската купа заради заснежен терен
Отлагат мача на ОФК „Хасково“ за аматьорската купа заради заснежен терен
преди 18 часа
Спад на делата в Районен съд – Хасково, някои от казусите вече са електронни
Спад на делата в Районен съд – Хасково, някои от казусите вече са електронни
преди 18 часа
Некоректни платци дължат над 3,1 млн. евро на Община Хасково, започнаха плащанията за 2026 г.
Некоректни платци дължат над 3,1 млн. евро на Община Хасково, започнаха плащанията за 2026 г.
преди 19 часа
И счупени шпайкове не попречиха на Божидар да спечели бронзовия медал в Чехия
И счупени шпайкове не попречиха на Божидар да спечели бронзовия медал в Чехия
преди 20 часа
Ротари клуб Хасково-Аида осигури безплатни изследвания за мъже за рак на простата
Ротари клуб Хасково-Аида осигури безплатни изследвания за мъже за рак на простата
преди 23 часа
Заловиха двама за кражби на строителен материали
Заловиха двама за кражби на строителен материали
преди 23 часа

Още новини

Препоръчано видео

img
Без формат – Египет: Животът след живота

Случаен виц

Отлагат мача на ОФК „Хасково“ за аматьорската купа заради заснежен терен

Врагът не винаги е враг, а приятелят – приятел - индианска поговорка

Последни обяви

Случайна рецепта

Вита баница с праз
Вита баница с праз

За Haskovo.NET

Haskovo.NET е собственост на ЕСКОМ МЕДИА ГРУП ООД. Всички статии, репортажи, интервюта и други текстови, графични и видео материали, публикувани в сайта, са собственост на Haskovo.NET, освен ако изрично е посочено друго.

Главен редактор

Анета Кутелова

Телефони

038 536 277
038 536 555
038 536 554 - Реклама

Последвай ни

© Copyright Haskovo.NET
Ние използваме „бисквитки“, за да улесним вашето сърфиране. Научете повече.
Последни новини