Слънчево и студено, с температури от -2 до 7 градуса, ще бъде днес над Хасковска област. Облаци ще се появят чак в края на деня.

През почивните дни ще бъде облачно с валежи. В събота в Горнотракийската низина и по Черноморието - от дъжд, в останалата част от страната - от сняг; в Северозападна България има условия за поледици. В неделя в цялата страна ще вали сняг и ще се образува снежна покривка.

В събота вятърът ще се задържи от юг и температурите за кратко ще се повишат, минималните ще бъдат около нулата, а максималните ще са от 1°-2° в северозападните до 10°-11° в югоизточните райони. По-късно през деня и през нощта срещу неделя вятърът ще се ориентира от северозапад и временно ще се усили; в неделя температурите ще са с малък денонощен ход, в по-голямата част от страната между минус 5° и 0°, в крайните източни райони до 3°-4°.