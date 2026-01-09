От х:

Днес в x:
Регистрация Изпрати ни новина Календар

1 °C

Слънчево и студено, с температури от -2 до 7 градуса

Слънчево и студено, с температури от -2 до 7 градуса, ще бъде днес над Хасковска област. Облаци ще се появят чак в края на деня.

През почивните дни ще бъде облачно с валежи. В събота в Горнотракийската низина и по Черноморието - от дъжд, в останалата част от страната - от сняг; в Северозападна България има условия за поледици. В неделя в цялата страна ще вали сняг и ще се образува снежна покривка.

В събота вятърът ще се задържи от юг и температурите за кратко ще се повишат, минималните ще бъдат около нулата, а максималните ще са от 1°-2° в северозападните до 10°-11° в югоизточните райони. По-късно през деня и през нощта срещу неделя вятърът ще се ориентира от северозапад и временно ще се усили; в неделя температурите ще са с малък денонощен ход, в по-голямата част от страната между минус 5° и 0°, в крайните източни райони до 3°-4°.

Източник: Haskovo.NET

Видеа по темата

Facebook коментари

Коментари в сайта

Трябва да сте регистриран потребител за да можете да коментирате. Правилата - тук.
Вход

Още новини от Хасково

Започна 48-часовата блокада на гръцките фермери, спират и леките коли
Започна 48-часовата блокада на гръцките фермери, спират и леките коли
преди 18 часа
„Гората.бг“ подарява 20 000 фиданки в Хасково в събота
„Гората.бг“ подарява 20 000 фиданки в Хасково в събота
преди 20 часа
В Деня на виното и любовта бракосъчетанията в Хасково отново ще са безплатни
В Деня на виното и любовта бракосъчетанията в Хасково отново ще са безплатни
преди 20 часа
Трафик на марихуана за над 6 млн. евро беше предотвратен на МП Капитан Андреево
Трафик на марихуана за над 6 млн. евро беше предотвратен на МП Капитан Андреево
преди 20 часа
Спасиха двама бедстващи работници на багер от придошлите води на р. Арда
Спасиха двама бедстващи работници на багер от придошлите води на р. Арда
преди 21 часа
Образование, отговарящо на съвременните изисквания: нови кабинети и софтуер в ПГТАТ „Никола Й. Вапцаров“ - Хасково
Образование, отговарящо на съвременните изисквания: нови кабинети и софтуер в ПГТАТ „Никола Й. Вапцаров“ - Хасково
преди 22 часа

Още новини

Препоръчано видео

img
В кадър – "В кадър" - Непознатото богатство на България- съкровището от Дъбене

Случаен виц

Започна 48-часовата блокада на гръцките фермери, спират и леките коли

Ако не станем граждани , никой не ни е виновен че сме крепостни селяни. -Кошлуков

Последни обяви

Случайна рецепта

Домашни дюнери
Домашни дюнери

За Haskovo.NET

Haskovo.NET е собственост на ЕСКОМ МЕДИА ГРУП ООД. Всички статии, репортажи, интервюта и други текстови, графични и видео материали, публикувани в сайта, са собственост на Haskovo.NET, освен ако изрично е посочено друго.

Главен редактор

Анета Кутелова

Телефони

038 536 277
038 536 555
038 536 554 - Реклама

Последвай ни

© Copyright Haskovo.NET
Ние използваме „бисквитки“, за да улесним вашето сърфиране. Научете повече.
Последни новини