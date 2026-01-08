От х:

Започна 48-часовата блокада на гръцките фермери, спират и леките коли

    Започна 48-часовата стачка на гръцките фермери, в която те обявиха, че няма да пропускат никакви превозни средства от България. Трактори и комбайни са блокирали първокласния път след границата при бившите пунктове Капитан Петко и Орменьон.

    За разлика от предишните блокади сега се спират и леките коли и автобусите. Все още не е блокиран пътя за Гърция през ивайловградското село Славеево.

    Българските власти съветват всички, които могат да отложат пътуванията си за Гърция, или ако са крайно належащи да подберат все още възможните алтернативни маршрути.

    Източник: Haskovo.NET

