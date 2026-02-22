От х:

Мирослав Динков се нуждае от спешна трансплантация на бъбрек



42-годишният Мирослав Валентинов Динков от Хасково се нуждае от трансплантация на бъбрек. Диагнозата му е хронична бъбречна трансплантация. От ноември 2024 година младият мъж е на хемодиализа.

Мирослав е баща на 3-годишен син. Животът му зависи от навременна операция, средствата за която са непосилни за него. Затова семейството му се обръща към всички добри хора с апел за помощ.

Нека всеки, който има възможност, дари средства, за да се случи чудото за Мирослав!

IBAN: BG69FINV91501017623750
BIC: FINVBGSF
Титуляр на сметката е неговата майка Виолета Динкова

С флашмоб "Евридика" събра 1701 лв в полза на Васко Найденов
