Събраха сумата за животоспасяващата операция за 19-годишния Здравко от Хасково

Събрана е необходимата сума за животоспасяващата операция на 19-годишния хасковлия Здравко Димитров, страдащ от остра бъбречна недостатъчност, информира във фейсбук майка му Анета Димитрова.

Припомняме, че благотворителната кампания бе обявена преди два дни, в резултат на което откликнаха хора с добри сърца. Едни се включиха с директни дарения, други пък обявиха инициативи за събиране на средства от различни дейности и прояви.

Към момента Здравко е принуден да прекарва три пъти седмично часове вързан за апарата за хемодиализа. Според лекарите, шансът му за живот е трансплантация в Истанбул, в болница „Газиосман Паша“. Донор ще бъде неговата майка. Единственото препятствие бяха средствата – 20 000 евро, които бяха непосилни за семейството.