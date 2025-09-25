От х:

Днес в x:
Регистрация Изпрати ни новина Календар

26 °C

Събраха сумата за животоспасяващата операция за 19-годишния Здравко от Хасково

Събрана е необходимата сума за животоспасяващата операция на 19-годишния хасковлия Здравко Димитров, страдащ от остра бъбречна недостатъчност, информира във фейсбук майка му Анета Димитрова.

Припомняме, че благотворителната кампания бе обявена преди два дни, в резултат на което откликнаха хора с добри сърца. Едни се включиха с директни дарения, други пък обявиха инициативи за събиране на средства от различни дейности и прояви.

Към момента Здравко е принуден да прекарва три пъти седмично часове вързан за апарата за хемодиализа. Според лекарите, шансът му за живот е трансплантация в Истанбул, в болница „Газиосман Паша“. Донор ще бъде неговата майка. Единственото препятствие бяха средствата – 20 000 евро, които бяха непосилни за семейството.

Източник: Haskovo.NET

Видеа по темата

С флашмоб "Евридика" събра 1701 лв в полза на Васко Найденов
С флашмоб "Евридика" събра 1701 лв в полза на Васко Найденов

Facebook коментари

Коментари в сайта

Трябва да сте регистриран потребител за да можете да коментирате. Правилата - тук.
Вход

Още новини от Хасково

Организират Лекоатлетически турнир в Хасково
Организират Лекоатлетически турнир в Хасково
преди 11 минути
Тръгва ново дело срещу Мюмюн Искендер за отстраняването му като кмет на Минерални бани
Тръгва ново дело срещу Мюмюн Искендер за отстраняването му като кмет на Минерални бани
преди 1 час
10 фирми предложиха работа на безработни хора в Хасково
10 фирми предложиха работа на безработни хора в Хасково
преди 1 час
Заловиха шофьор на автобус с контрабандни лодки и двигатели за тях
Заловиха шофьор на автобус с контрабандни лодки и двигатели за тях
преди 2 часа
Хасковски квартали са без вода заради аварии
Хасковски квартали са без вода заради аварии
преди 2 часа
Езерото в хасковския парк „Кенана“ отново е с вода
Езерото в хасковския парк „Кенана“ отново е с вода
преди 3 часа

Още новини

Препоръчано видео

img
Музика – Scatman John, Lou Bega – Scatman & Hatman

Случаен виц

Тръгва ново дело срещу Мюмюн Искендер за отстраняването му като кмет на Минерални бани
Организират Лекоатлетически турнир в Хасково

Разумът на човека прилича на земното кълбо, което той обитава: половината му е потопена в мрак, а другата половина е осветена. - Максимилиан Робеспиер

Последни обяви

Случайна рецепта

Карамелов сладолед с мед
Карамелов сладолед с мед

За Haskovo.NET

Haskovo.NET е собственост на ЕСКОМ МЕДИА ГРУП ООД. Всички статии, репортажи, интервюта и други текстови, графични и видео материали, публикувани в сайта, са собственост на Haskovo.NET, освен ако изрично е посочено друго.

Главен редактор

Анета Кутелова

Телефони

038 536 277
038 536 555
038 536 554 - Реклама

Последвай ни

© Copyright Haskovo.NET
Ние използваме „бисквитки“, за да улесним вашето сърфиране. Научете повече.
Последни новини