Организират Лекоатлетически турнир в Хасково

Седмото издание на лекоатлетическия турнир „Хасково“ ще се проведе на 27 септември /събота/ на стадион „Хасково“, съобщиха от общинската администрация.

В надпреварата участват деца, разпределени в четири възрастови групи:

1-ва група, родени през 2018 г. и по-малки;

2-ра група, родени през 2016-2017 г.;

3-та група – 2014-2015 г.

4-та група – 2012-2013 г.

Дисциплините са бягане, дълъг скок, скок от място и смесена щафета. Първи в събота на старта застават най-малките лекоатлети на Хасково и техните гости от клубове от цялата страна. Точно в 10:00 часа на пистата ще бягат родените през 2018 година и по-малки от тях.

Източник: Haskovo.NET

