Йоан Радев със злато на турнир в Панагюрище

Един от талантливите млади хасковски спортисти Йоан Радев прибави още едно отличие към витрината си с медали.

Възпитаникът на “Атлетик” триумфира на мемориален турнир по лека атлетика на името Борис Мулешков - първият българин, бягал под 2 минути на 800 м.

В Панагюрище Йоан, който е шампион на България в спринта на 400 м. и бягането на 800 м., нямаше конкуренция при момчетата под 16 години и спечели златния медал. На 800 метра той стигна до успеха с време 2:05.9 мин.

Среброто бе за Данаил Чотов от пловдивския „Тийм Клявков“, който финишира за време 2:13.8 мин. Петър Маринов от „Хермес 888“ – Пазарджик зае третото място с 2:23.7 мин.