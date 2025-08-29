От х:

Днес в x:
Регистрация Изпрати ни новина Календар

31 °C

Йоан Радев със злато на турнир в Панагюрище

Един от талантливите млади хасковски спортисти Йоан Радев прибави още едно отличие към витрината си с медали.
Възпитаникът на “Атлетик” триумфира на мемориален турнир по лека атлетика на името Борис Мулешков - първият българин, бягал под 2 минути на 800 м.
В Панагюрище Йоан, който е шампион на България в спринта на 400 м. и бягането на 800 м., нямаше конкуренция при момчетата под 16 години и спечели златния медал. На 800 метра той стигна до успеха с време 2:05.9 мин.

Среброто бе за Данаил Чотов от пловдивския „Тийм Клявков“, който финишира за време 2:13.8 мин. Петър Маринов от „Хермес 888“ – Пазарджик зае третото място с 2:23.7 мин.

Източник: Haskovo.NET

Видеа по темата

Лили Стойчева спечели сребърен медал на Националния шампионат по лека атлетика
Лили Стойчева спечели сребърен медал на Националния шампионат по лека атлетика
Петима състезатели на СК "Атлетик" ще участват на Националния шампионат
Петима състезатели на СК "Атлетик" ще участват на Националния шампионат

Facebook коментари

Коментари в сайта

Трябва да сте регистриран потребител за да можете да коментирате. Правилата - тук.
Вход

Още новини от Спорт

Вдъхновени от Хасково художници рисуват цветната палитра на града
Вдъхновени от Хасково художници рисуват цветната палитра на града
преди 2 минути
МВР и БАБХ с проверки за незаконен превоз на животни в Хасковско
МВР и БАБХ с проверки за незаконен превоз на животни в Хасковско
преди 2 часа
Община Харманли ще финансира 15 младежки инициативи
Община Харманли ще финансира 15 младежки инициативи
преди 2 часа
За поредна година деца и младежи ще демонстрират умения с велосипеди на състезание в Хасково
За поредна година деца и младежи ще демонстрират умения с велосипеди на състезание в Хасково
преди 2 часа
Георги Бързаков ще носи екипа на „Хасково“ и през новия сезон
Георги Бързаков ще носи екипа на „Хасково“ и през новия сезон
преди 2 часа
Без капитана си ОФК „Хасково“ гостува на „Несебър“
Без капитана си ОФК „Хасково“ гостува на „Несебър“
преди 3 часа

Видеа по темата

Още новини

Препоръчано видео

img
Музика – Bryan Adams - You Lift Me Up

Случаен виц

Община Харманли ще финансира 15 младежки инициативи

Креативност без стратегия се нарича изкуство. Креативност със стратегия се нарича реклама. - Джеф Ричардс

Последни обяви

Случайна рецепта

Зелена салата по италиански
Зелена салата по италиански

За Haskovo.NET

Haskovo.NET е собственост на ЕСКОМ МЕДИА ГРУП ООД. Всички статии, репортажи, интервюта и други текстови, графични и видео материали, публикувани в сайта, са собственост на Haskovo.NET, освен ако изрично е посочено друго.

Главен редактор

Анета Кутелова

Телефони

038 536 277
038 536 555
038 536 554 - Реклама

Последвай ни

© Copyright Haskovo.NET
Ние използваме „бисквитки“, за да улесним вашето сърфиране. Научете повече.
Последни новини