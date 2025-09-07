От х:

Тандемът Саръбоюков/Карамфилов замина за световното в Токио

Европейският шампион в скока на дължина Божидар Саръбоюков отлетя за Токио, където следващата седмица ще започне Световното първенство по лека атлетика за мъже и жени. Двуметровият харманлиец е в японската столица заедно с треньора си Димитър Карамфилов. 

Надеждите и на двамата са за добро представяне. На първо време Божидар ще трябва да се класира на финал в сектора и там да покаже големия си потенциал. На летището в София пред репортери на БНТ двамата коментираха с какви нагласи тръгват за Страната на изгряващото слънце. 

“Не се притеснявам от приспособяването. За всички е едно и също. Имам около 8-9 дни да се аклиматизирам, така че е достатъчно. Физически се чувствам много добре, глезенът дай Боже всичко е точно, надявам се да нямам проблеми и то точно преди да изляза. Имам цели, но смятам да го оставя за себе си, смятам да се представя по най-добрия начин, пък вече каквото стане. Не виждам конкуренция, просто смятам да си направя моя резултат, пък другите колкото искат, толкова да скачат”, каза Божидар пред репортер на БНТ. 

Треньорът му Димитър Карамфилов коментира, че заминават за Токио с преповдигнато настроение. Специалистът заяви, че с възпитаникът му са готови за състезанието. Карамфилов допълни, че според него Божидар може да се представи много добре след добрата подготовка. 

“Неговото представяне е изключително добро тази година, както знаете, стана европейски шампион зимата, но след това последваха много препятствия, които попречиха да покаже своя потенциал. След европейското той изкара три пъти грип, преди всяко голямо състезание. Не знам на какво се дължеше това, може би му е паднала малко имунната система, но сега е в доста добро състояние много лични резултати си е направил, преди световното и смятам да покажем един хубав резултат, най-напред трябва да се класираме на финал и след това каквото Господ каже”, заяви пред националната телевизия Димитър Карамфилов.

Световният шампионат в Токио стартира на 13 септември. 

На първенството България ще бъде представена от четирима атлети. Освен Божидар, на първенството ще участват Габриела Петрова (троен скок) Пламена Миткова (скок дължина) и Тихомир Иванов (скок височина).

Източник: Haskovo.NET

Последни новини