Божидар Саръбоюков е пети в света

Божидар Саръбоюков записа ново силно представяне на голям международен форум. Харманлиецът се класира на пето място на Световното първенство по лека атлетика за мъже и жени. На финала, който бе първи за него на Световно първенство при мъжете, Божидар завърши с 8.19 м. 21-годишният български лекоатлет постигна резултата при втория си опит, което за кратко го нареди на второ място във временното класиране. В последствие обаче още трима състезатели го изпревариха.

В крайна сметка световен шампион на Олимпийският стадион в Токио стана 20-годишният Матиа Фурлани. Италианецът скочи 8.38 м. Сребърният медал е за ямаеца Тиджай Гейл (8.34 м), а бронзът за китаеца Юхао Ши (8.33 м). Четвъртата позиция с 8.30 м е за Симон Ехамер от Швейцария.