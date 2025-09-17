От х:

Божидар Саръбоюков е пети в света

    Божидар Саръбоюков записа ново силно представяне на голям международен форум. Харманлиецът се класира на пето място на Световното първенство по лека атлетика за мъже и жени. На финала, който бе първи за него на Световно първенство при мъжете, Божидар завърши с 8.19 м. 21-годишният български лекоатлет постигна резултата при втория си опит, което за кратко го нареди на второ място във временното класиране. В последствие обаче още трима състезатели го изпревариха.

    В крайна сметка световен шампион на Олимпийският стадион в Токио стана 20-годишният Матиа Фурлани. Италианецът скочи 8.38 м. Сребърният медал е за ямаеца Тиджай Гейл (8.34 м), а бронзът за китаеца Юхао Ши (8.33 м). Четвъртата позиция с 8.30 м е за Симон Ехамер от Швейцария.

    Задържан за близо 30 кг марихуана иска да излезе от ареста заради заболявания, назначиха експертиза
    преди 1 час
    На 30 септември изтича срокът за подаване на коригиращи декларации
    преди 1 час
    Кабинет по хуманитарни науки и нови стаи за СТЕМ обучение откриха в ПМГ-Хасково
    преди 1 час
    Задържаха двама за трафик на хора и фалшиви пари
    преди 2 часа
    Марио Узунов остава в БК „Хасково“
    преди 2 часа
    13 случая на туберкулоза в Хасковско за 2025 г., няма починали
    преди 3 часа

    Кабинет по хуманитарни науки и нови стаи за СТЕМ обучение откриха в ПМГ-Хасково
    На 30 септември изтича срокът за подаване на коригиращи декларации

    Всекиму е присъщо да греши, но само глупавият упорства в грешката - Аристотел

    Тричав хляб
