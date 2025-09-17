От х:

Днес в x:
Регистрация Изпрати ни новина Календар

21 °C

На 30 септември изтича срокът за подаване на коригиращи декларации

На 30 септември изтича срокът за подаване на коригиращи данъчни декларации от физическите и юридическите лица. Те имат възможност еднократно да коригират данните, които са посочили в годишната си декларация за облагане на доходите на физическите лица или в тази по чл. 92 от Закона за корпоративното подоходно облагане на юридическите.

При откриване на грешка в декларираните данни гражданите и дружествата имат право еднократно и в срок до 30 септември на текущата година, следваща годината на придобиване на дохода, да правят промени чрез подаване на нова декларация.

НАП е изпратила имейл на близо 13 000 физически лица в страната, а още около 2000 ще информира по телефона или с хартиено съобщение. В област Хасково ще бъдат уведомени близо 660 граждани. Според данни, обявени в приходната агенция от платеца на дохода, през 2024 година тези лица са получили хонорари, финансово подпомагане от Държавен фонд „Земеделие“ или приходи от продажби в Интернет, но са пропуснали да ги включат в декларациите си или са ги декларирали неточно. До 30 септември те следва да направят корекции и да подадат отново годишните си данъчни формуляри. Съпоставка на вече декларирани данни с данните, които са заредени в електронната услуга на НАП „Предварително попълнена данъчна декларация“ гражданите могат да направят с персонален идентификационен код (ПИК) или електронен подпис (КЕП).

Повече информация за попълването и подаването на коригиращи декларации може да се получи от сайта на НАП, в YouTube канала на приходната агенция, както и на телефоните на Информационния център: 0700 18 700 и +359 2 9859 6801, на цена, съобразно тарифата на съответния оператор.

Източник: Haskovo.NET

Видеа по темата

Facebook коментари

Коментари в сайта

Трябва да сте регистриран потребител за да можете да коментирате. Правилата - тук.
Вход

Още новини от Хасково

Божидар Саръбоюков е пети в света
Божидар Саръбоюков е пети в света
преди 1 час
Задържан за близо 30 кг марихуана иска да излезе от ареста заради заболявания, назначиха експертиза
Задържан за близо 30 кг марихуана иска да излезе от ареста заради заболявания, назначиха експертиза
преди 1 час
Кабинет по хуманитарни науки и нови стаи за СТЕМ обучение откриха в ПМГ-Хасково
Кабинет по хуманитарни науки и нови стаи за СТЕМ обучение откриха в ПМГ-Хасково
преди 1 час
Задържаха двама за трафик на хора и фалшиви пари
Задържаха двама за трафик на хора и фалшиви пари
преди 2 часа
Марио Узунов остава в БК „Хасково“
Марио Узунов остава в БК „Хасково“
преди 2 часа
13 случая на туберкулоза в Хасковско за 2025 г., няма починали
13 случая на туберкулоза в Хасковско за 2025 г., няма починали
преди 3 часа

Още новини

Препоръчано видео

img
Музика – Sting - I Wrote Your Name

Случаен виц

Божидар Саръбоюков е пети в света
Задържан за близо 30 кг марихуана иска да излезе от ареста заради заболявания, назначиха експертиза

Да стоиш по средата на пътя е много опасно; удря те трафикът и от двете страни. - Маргарет Тачър

Последни обяви

Случайна рецепта

Гръцки мармалад от мандарини
Гръцки мармалад от мандарини

За Haskovo.NET

Haskovo.NET е собственост на ЕСКОМ МЕДИА ГРУП ООД. Всички статии, репортажи, интервюта и други текстови, графични и видео материали, публикувани в сайта, са собственост на Haskovo.NET, освен ако изрично е посочено друго.

Главен редактор

Анета Кутелова

Телефони

038 536 277
038 536 555
038 536 554 - Реклама

Последвай ни

© Copyright Haskovo.NET
Ние използваме „бисквитки“, за да улесним вашето сърфиране. Научете повече.
Последни новини