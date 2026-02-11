Божидар Саръбоюков в състава за Балканското първенство

Стана ясен съставът на България за Балканското първенство по лека атлетика за мъже и жени. Шампионатът ще се проведе в Белград. За сръбската столица ще замине и Божидар Саръбоюков. Възпитаникът на „Хеброс“ (Харманли) прави страхотен сезон, записвайки отлични резултати от началото на годината. Само преди дни Божидар подобри на два пъти националния рекорд на скок дължина, записвайки резултат от 8.39 метра на турнир във Франция и печелейки сребърния медал. Затова няма как на предстоящото първенство в Белград националът ни да не е фаворит за титлата. За Сърбия той ще замине с треньора си Димитър Карамфилов.

Ето и пълен списък на националния ни отбор за шампионата, който ще се проведе на 21-ви февруари.

Мъже:

60 м Христо Илиев, Никола Караманолов

400 м Тодор Тодоров

800 м Димитър Панделиев, Иван Минков Иванов

1500 м Иван Минков Иванов

60 м пр. Станислав Станков, Александър Евтимов

Скок височина Тихомир Иванов, Кристиян Цанев

Овчарски скок Алекс Любенов, Евгени Енев

Скок дължина Божидар Саръбоюков, Стилиян Орлинов

Троен скок Лъчезар Вълчев

Щафета 4х400 м Васил Антонов, Димитър Панделиев, Димитър Христов, Тодор Тодоров

Жени:

60 м Радина Величкова, Кристен Радуканова

400 м Андреа Савова, Виктория Чанкова

800 м Лиляна Георгиева

1500 м Силвия Георгиева, Билсерин Сюлейман

3000 м Девора Аврамова

60 м пр Ива Деливерска

Скок височина Сияна Бръмбарова, Натали Костова

Скок дължина Пламена Миткова, Сияна Бръмбарова

Троен скок Анжелина Петкова, Диана Ангелова

Щафета 4х400 м Андреа Савова, Виктория Чанкова, Каролина Иванчовска, Лиляна Георгиева