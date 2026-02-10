Специалист по киберсигурност гостува в Хасково в Международния ден за безопасен интернет

Образователната програма „Съдебна власт – информиран избор и гражданско доверие. Отворени съдилища и прокуратури“ бе официално открита днес, съобщиха от съда в Хасково. Това е съвместен проект на Висшия съдебен съвет и Министерство на образованието и науката.

Програмата се провежда в рамките на учебната 2025 – 2026 г., организирана съвместно от Окръжен съд – Хасково, Районен съд – Хасково, Окръжна прокуратура – Хасково и Районна прокуратура – Хасково, както и учениците от Професионалната гимназия по дървообработване и строителство „Цар Иван Асен II“ Хасково.

Към участие в програма за поредна година е привлечена и Местната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните при Община Хасково, със съдействието на която, в деня на откриването, който съвпадна с Международния ден за безопасен интернет, гостуваше един от най-авторитетните специалисти по киберсигурност у нас – проф. д-р Илин Савов. Той е специалист по „Национална сигурност“ в областта на киберпрестъпленията, преподавал е в Академията на МВР, а сега обучава студенти във Военна академия, Софийски университет, Пловдивски университет, Тракийски университет Стара Загора и др.

Фокусът на днешната лекция бе повишаване на осведомеността на младежите във връзка с безопасната и отговорна употреба на интернет и мобилни технологии, защита на личните данни и превенция на онлайн тормоза.

В днешния форум участие взеха Милена Петева – председател на Окръжен съд – Хасково; заместник-председателите на Окръжен съд – Хасково Милена Дечева и Стратимир Димитров; Пламен Георгиев – председател на Районен съд – Хасково; Зорница Проданова – заместник районен на Хасково; Антон Иванов – заместник районен прокурор на Хасково; Динко Тенев – заместник-кмет на община Хасково и председател на МКБППМН; секретарят на МКБППМН Юлия Динкова, директорът на Професионалната гимназия по дървообработване и строителство „Цар Иван Асен II“ Хасково Маргарита Топалова и ученици.

Образователната програма допринася за повишаване правната култура на учениците за по-добрата информираност за структурата, функциите и значението на съдебната власт в Република България.