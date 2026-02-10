От х:

„Малък и среден бизнес“ и „Киберсигурност“ ще са сред новите паралелки в хасковски гимназии

    Заседание на Комисията по заетост към Областния съвет за развитие на област Хасково проведе днес заместник областният управител на Хасково Митко Петров. Събитието бе в зала „Марица“ на Областна администрация Хасково, във връзка с организацията на дейностите в училищното образование, съобщиха от държавното ведомство.

    Срещата бе с цел обсъждане и гласуване на обобщеното предложение на РУО – Хасково за държавния план-прием в V и VIII клас и на допълнителния държавен план-прием в XI клас в неспециализираните профилирани и професионални гимназии, средните и обединените училища на територията на област Хасково за учебната 2026/2027 година.

    Тя бе организирана съвместно с РУО – Хасково, като на нея присъстваха представители на общините, компетентните институции, работодателските и синдикалните организации, както и директори на професионални и профилирани гимназии, средни и обединени училища от област Хасково.

    Впечатляваща бе презентацията на Дарина Станчева – старши експерт по професионално образование и обучение в РУО – Хасково, която представи информацията по изключително достъпен и ясен начин. От нея стана ясно, че за учебната 2026/2027 г. предложението е държавният план-прием в VIII клас в учебните заведения на територията на област Хасково да бъде осъществен в общо 74 паралелки в дневна и дуална форма на обучение, от които 30 профилирани и 44 професионални.

    Предложението включва и една паралелка в задочна форма на обучение.

    Традиционно Природо-математическа гимназия „Иван Вазов“ – Димитровград и Природо-математическа гимназия „Акад. Боян Петканчин“ – Хасково ще разкрият по една паралелка с профил „Математически“ за прием на ученици в V клас.

    План-приемът за учебната 2026/2027 г. предвижда и разкриването на няколко нови професии. Във ФСГ „Атанас Буров“ – Хасково е заложена половин паралелка по професия „Малък и среден бизнес“, а една цяла паралелка от същата професия е предвидена в СУ „Любен Каравелов“ – Димитровград.

    Половин паралелка по професия „Киберсигурност“ е заложена в ПГТ „Александър Паскалев“ – Хасково.

    От ПГЕТ „Захари Стоянов“ – Харманли са предложили по половин паралелка по професиите „Информационно-измервателна и офис техника“ и „Информационни системи“.

    План-приемът бе гласуван единодушно от всички присъстващи членове на Комисията по заетост към Областния съвет за развитие на област Хасково.

