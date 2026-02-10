От х:

Почетоха Свети Харалампий в едноименния храм в кв. „Болярово“

    Камбанен звук и църковни песнопения огласиха храма „Свети Харалампий“ в хасковския квартал „Болярово“. На днешната дата се чества паметта на светеца, а храма носи неговото име. Десетки жители и гости на „Болярово“ изпълниха църквата тази сутрин. Тържествената литургия бе водена от отец Никола, а в храма бяха още свещениците Кирил и Константин. 

    Миряните, дошли до църквата за днешната служба, се помолиха за здраве и благоденствие. В църквата бе донесен мед, който бе осветен. Именно пчеларите приемат светеца за свой закрилник. 

