Двама задържани за наркотици в Димитровград, иззети 19 грама дрога

37-годишен мъж е задържан за държане на наркотични вещества в Димитровград, съобщиха от полицията.

Вчера около 16:00 часа криминалисти са извършили проверка в дома му на улица „Патриарх Евтимий“, където са открили буркан, съдържащ 4 грама суха зелена листна маса с мирис на марихуана. Мъжът е предал веществото с протокол на разследващите.

В хода на същата акция за притежание на дрога е установен и 18-годишен пътник в лек автомобил „Фолксваген“, спрян за проверка от служители на ЗЖУ – Кърджали и униформени от РУ Димитровград. При контрола са открити три плика с изсушена зелена листна маса, за които младежът е заявил, че са негови и представляват „чай за пушене“.

Общото количество на иззетата дрога е 19 грама. По случаите е образувано бързо производство.

Източник: Dimitrovgrad.bgvesti.NET

