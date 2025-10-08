От х:

55-годишен дилър заряза кола с наркотици, заловиха го след преследване

55-годишен дилър заряза кола с наркотици и хукна да се спасява от полицията с бягане през полето, съобщиха от МВР. Това е станало по време на акция по предотвратяване и пресичане на престъпленията, свързани с дрога в Симеоновград.

Криминалисти са проверили 55-годишен от града, излизащ от лек автомобил „Сеат“, който при вида им побягнал и направил опит да се укрие в близка местност. При проверката на колата в багажника са намерени 12 плика със суха зелена листна маса общо тегло 2,4 кг., 3 плика с бяло кристално вещество с общо тегло 300 грама и плик със 100 грама жълтеникаво кафяво вещество, подлежащи на експертиза.

След преследване, избягалият е открит и арестуван. Работата по случая продължава.

В  Димитровград също е заловен мъж, държал дрога.  Полицаи проверили домът му на улица „Нов живот“ вчера. Открили 6 грама марихуана, която 43-годишният предал с протокол на разследващите. По двата случая са заведени досъдебни производства.

Източник: Haskovo.NET

