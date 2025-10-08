Облачно през деня, вечерта ще вали обилно

Облачно време през целия ден ни очаква в сряда. През деня ще има кратки превалявания от дъжд. Обилен и продължителен дъжд ни очаква след 16 часа. Очаква се валежът да продължи до малките часове на нощта. Температурите ще бъдат между 9 и 15 градуса.

През нощта срещу четвъртък вятърът от северозапад временно ще се усили, а валежите ще спират, най-късно в крайните североизточни и югоизточни райони. През деня над източната половина от страната облачността ще е значителна, не са изключени изолирани превалявания, вече слаби. В западната половина вероятността за валежи е малка, облачността ще се разкъсва и ще намалява. Дневните температури ще се повишат и на отделни места ще достигат 20°. В петък ще има повече и по-продължителни разкъсвания и намаления на облачността, на места до слънчево време. Само на отделни места в планините в следобедните часове са възможни слаби краткотрайни валежи. Ще продължи да духа умерен, в Дунавската равнина временно силен северозападен вятър. Преобладаващите температури ще бъдат: минимални между 7° и 12°, максимални - 17°-22°.